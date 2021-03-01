Фільм "Залізна людина" 2008 року дав старт кіновсесвіту Marvel. Тож прощання з цим персонажем стало епохальним для фанатів. Але чутки про повернення Залізної людини не вщухають. І нещодавно Дауні-молодший висловився з цього приводу.

Під час інтерв'ю GQ про життя Тома Голланда журналісти запитали у Роберта Дауні-молодшого, чи побачить світ знову Залізну людину. Актор відповів досить загадково та неоднозначно.

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Роберт Дауні-молодший не виключає повернення Залізної людини на екрани.

Що я можу сказати точно, так це те, що до Тома Голланда був Людина-павук, а після Тома Голланда буде Людина-павук. Що щодо мене, чи можу я повернутися в MCU в ролі Залізної людини? Ну, поки що, я покинув роль, потрібно рятувати реальний світ. Але ніколи не говори ніколи,

– заявив актор.

Де теоретично може з'явитися Залізна людина

На Disney Investor Day 2020 анонсували 2 проєкти Marvel, в яких потенційно може взяти участь Роберт Дауні-молодший. Це серіали "Залізне серце" і "Броньовані війни".

Також не потрібно забувати, що можливості мультивсесвіту Marvel – величезні. І вони будуть ретельно вивчені в майбутній четвертій фазі. Це означає, що фанати можуть побачити Тоні Старка з альтернативної реальності, якого знову може зіграти Дауні-молодший.

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