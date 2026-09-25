Звезда фильма "Терминатор 2" Роберт Патрик записал обращение в поддержку Украины

В "Терминаторе 2" он играл того самого T-1000, от которого Джон Коннор убегал на мопеде, а теперь Роберт Патрик сам появился в кадре на двух колесах – и со словами поддержки для украинцев. Актер опубликовал свежее видео в своем инстаграме, где обратился к Украине прямо во время своей байкерской поездки.

"24 Канал" рассказывает, что известно о звезде "Терминатора 2" и почему Украина для него давно не чужая страна.

Роберт Патрик записал новое обращение к украинцам. На новом видео, которое опубликовал украинец Виктор в своем инстаграме, 67-летний актер сидит на мотоцикле и обращается со словами поддержки к украинцам.

И место для обращения актер выбрал максимально в своем стиле. Патрик – не та знаменитость, которая раз в несколько лет фотографируется возле Harley-Davidson для образа "плохого парня". Мотоциклы – одна из его главных страстей: он является совладельцем дилерского центра Harley-Davidson,

совершал многодневные путешествия по США на байке и активно участвует в мотоциклетном сообществе. В 2016 году его даже включили в Зал славы Sturgis Motorcycle Museum.

Тот самый T-1000 из "Терминатора 2"

Именно роль T-1000 в фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день" 1991 года сделала Патрика знаменитым. Его персонаж – усовершенствованный терминатор из "жидкого металла", которого отправили в прошлое, чтобы убить Джона Коннора.

В 2026 году "Терминатор 2" отметит 35-летие, а Патрик вновь встретился с частью актерского состава культовой картины.

Особая связь с Украиной

Роберт Патрик лично побывал в Украине еще в 2018 году, когда приехал на съемки исторического экшена "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна. Актер сыграл самого Захара Беркута, а съемки проходили, в частности, в Карпатах.

Тогда Патрик активно показывал Украину в своем инстаграме – публиковал фотографии Карпат, Львова и озера Синевир. Особенно символичной оказалась его встреча с украинскими байкерами во Львове. Актер написал, что услышал знакомый звук Harley-Davidson и встретил "крутых райдеров из Львова", добавив, что мотоциклисты "говорят на одном языке, где бы ни были".

Патрик поддерживал Украину и раньше

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году актер уже записывал отдельное обращение в поддержку украинцев. Тогда он рассказывал о деятельности TAPS Ukraine, которая помогала семьям погибших военных и гражданских, и призывал поддерживать организацию.

Недавно другая голливудская звезда в очередной раз поддержала украинцев.