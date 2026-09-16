В своем инстаграме звезда сериала "Основной инстинкт" стала одной из приглашенных кураторок выставки Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer, которая проходит в Лос-Анджелесе с 11 по 30 сентября 2026 года. Актриса подчеркнула, что гордится возможностью быть частью этого проекта.

Шэрон Стоун присоединилась к выставке об Украине

Выставка создана на основе работ британского фотографа Марка Невилла, который живет и работает в Киеве с 2020 года. После начала полномасштабного вторжения он фотографировал украинских волонтеров, детей, семьи и жителей прифронтовых территорий – то есть не только войну, которую мы видим в новостях, но и обычную жизнь, которая, несмотря ни на что, продолжается.

Среди участников выставки – Шэрон Стоун, принц Гарри, Алисса Милано, Стивен Фрай, Андрей Курков и Александра Матвийчук.

Стоун выбрала фотографию "Мария в Марганце, Днепропетровская область", сделанную в мае 2023 года. В своем тексте актриса обратила внимание на сочетание в образе женщины хрупкости и силы, а также на неопределенность будущего, которую передает фотография.

Что это за выставка

"Diary of a Volunteer" преследует еще и вполне практическую цель – сбор средств для украинцев. Все поступления от проекта направляются на работу благотворительной организации Postcode Ukraine, которая помогает местным волонтерским и гуманитарным инициативам.

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По данным организации, с 2022 года она профинансировала помощь Украине уже на сумму свыше 500 тысяч долларов – от продуктов и воды до генераторов и экстренной поддержки. Выставка продлится в Westwood Contemporary в Лос-Анджелесе до 30 сентября.

Стоун поддерживает Украину не впервые

Еще в апреле 2022 года Стоун зажгла сине-желтую свечу в поддержку украинцев, выразила соболезнования в связи с потерями и сказала, что Украину любят и помнят.

В том же году на Каннском кинофестивале актриса появилась в синем костюме с ярко-желтой подкладкой, которую специально продемонстрировала фотографам в знак солидарности с Украиной.

В то же время другой известный актер, Сулейман из "Великолепного века", уехал в Россию.