В своєму Instagram, зірка "Основного інстинкту" стала однією з запрошених кураторок виставки Postcode Ukraine: Diary of a Volunteer, яка проходить у Лос-Анджелесі з 11 до 30 вересня 2026 року. Акторка наголосивши, що пишається можливістю бути частиною проєкту.

Шерон Стоун долучилася до виставки про Україну

Виставку створили на основі робіт британського фотографа Марка Невілла, який живе та працює в Києві з 2020 року. Після початку повномасштабного вторгнення він фотографував українських волонтерів, дітей, родини та мешканців прифронтових територій – тобто не лише війну, яку бачимо в новинах, а й звичайне життя, яке попри все продовжується.

Серед учасників виставки – Шерон Стоун, принц Гаррі, Алісса Мілано, Стівен Фрай, Андрій Курков та Олександра Матвійчук.

Стоун обрала фотографію "Марія в Марганці, Дніпропетровська область", зроблену у травні 2023 року. У своєму тексті акторка звернула увагу на поєднання в образі жінки крихкості та сили й на невизначеність майбутнього, яку передає фотографія.

Що це за виставка

Diary of a Volunteer має ще й цілком практичну мету – збір коштів для українців. Усі надходження від проєкту спрямовують на роботу благодійної організації Postcode Ukraine, яка допомагає місцевим волонтерським та гуманітарним ініціативам.

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За даними організації, з 2022 року вона профінансувала допомогу Україні вже на понад 500 тисяч доларів – від продуктів і води до генераторів та екстреної підтримки. Виставка триватиме у Westwood Contemporary в Лос-Анджелесі до 30 вересня.

Стоун підтримує Україну не вперше

Ще у квітні 2022 року Стоун запалила синьо-жовту свічку на підтримку українців, висловила співчуття через втрати та сказала, що Україну люблять і пам'ятають.

Того ж року на Каннському кінофестивалі акторка з'явилася у синьому костюмі з яскраво-жовтою підкладкою, яку спеціально продемонструвала фотографам як знак солідарності з Україною.

В той же час інший відомий актор, Сулейман з "Величного століття", поїхав до Росії.