Як повідомляє thebridgeua, Халіт Ергенч, якого мільйони глядачів знають завдяки ролі султана Сулеймана у серіалі "Величне століття", 13 вересня приїхав до Росії та став одним з іноземних гостей молодіжного фестивалю. За словами актора, це був його перший візит до країни.

Халіт Ергенч похвалив фестиваль і Росію

На церемонії відкриття актор виступив перед учасниками та позитивно відгукнувся про атмосферу заходу.

Дуже приємно бути тут, на цьому молодіжному фестивалі, а енергія, що панує тут, просто вражає, – сказав Ергенч.

Ба більше, у розмові з журналістами він допустив можливість участі в російських проєктах у майбутньому.

Найбільше уваги українців привернула зовсім не розмова про кіно. Журналісти заговорили з актором про їжу, і тут актор заговорив про борщ. Ергенч розповів, що цю страву готують і в Туреччині.

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Ми готуємо борщ у Туреччині. Я його обожнюю. Це чудовий суп. Я – шанувальник супів, – заявив актор.

До слова, у Туреччині в Ергенча останнім часом були й проблеми із законом. У травні 2025 року суд призначив актору 1 рік 10 місяців і 15 днів ув’язнення у справі про нібито неправдиві свідчення, пов’язані з розслідуванням протестів у парку Гезі. Водночас оголошення вироку відклали, тож покарання не виконується за умови, що актор не вчинить нового правопорушення; сам Ергенч провину заперечував і заявляв про намір оскаржити рішення.

Але це не єдина зірка, яка потрапила у скандал через росіян. Сальма Хайєк також потрапила під шквал критики.