24 Канал розповідає, що відомо про зірку "Термінатора 2" та чому Україна для нього давно не чужа.

Роберт Патрік записав нове звернення до українців. на новому відео, яке запостив українець Віктор у своєму Instagram, 67-річний актор сидить на мотоциклі та звертається зі словами підтримки до українців.

І місце для звернення актор обрав максимально у своєму стилі. Патрік – не знаменитість, яка раз на кілька років фотографується біля Harley-Davidson для образу "поганого хлопця". Мотоцикли – одна з його головних пристрастей: він є співвласником дилерського центру Harley-Davidson,

здійснював багатоденні подорожі США на байку та активно бере участь у мотоциклетній спільноті. У 2026 році його навіть включили до Зали слави Sturgis Motorcycle Museum.

Той самий T-1000 з "Термінатора 2"

Саме роль T-1000 у фільмі Джеймса Кемерона "Термінатор 2: Судний день" 1991 року зробила Патріка знаменитим. Його персонаж – удосконалений термінатор із "рідкого металум, якого відправили в минуле, щоб убити Джона Коннора.

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У 2026 році "Термінатор 2" відзначив 35-річчя, а Патрік знову зустрівся з частиною акторського складу культової стрічки.

Особливий зв'язок з Україною

Роберт Патрік особисто побував в Україні ще у 2018 році, коли приїхав на зйомки історичного екшену "Захар Беркут" Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна. Актор зіграв самого Захара Беркута, а зйомки проходили, зокрема, у Карпатах.

Тоді Патрік активно показував Україну у своєму Instagram – публікував фотографії Карпат, Львова та озера Синевир. Особливо символічною виявилася його зустріч з українськими байкерами у Львові. Актор написав, що почув знайомий звук Harley-Davidson і зустрів "крутих райдерів зі Львова", додавши, що мотоциклісти "говорять однією мовою, де б не були".

Патрік підтримував Україну й раніше

Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році актор уже записував окреме звернення на підтримку українців. Тоді він розповідав про діяльність TAPS Ukraine, яка допомагала сім'ям загиблих військових та цивільних, і закликав підтримувати організацію.

Нещодавно інша голлівудська зірка вкотре підтримала українців.