Не "Сумерками" едиными: лучшие роли Роберта Паттинсона

Очевидно, что все привыкли называть Роберта Паттинсона любимым героем вампирской саги – Эдвардом Каленом. Но это большая ошибка, ведь актер уже снялся во многих фильмах, где его роли точно не остались второстепенными.

Кроме того, сегодня, 13 мая, звезда кино празднует день рождения. Бывшему избраннику Кристен Стюарт исполнилось 40 лет. По этому случаю 24 Канал расскажет о некоторых ролях Роберта Паттинсона, на которые стоит обратить внимание.

Не пропустите Они вышли в 2000-м году и получили статус культовых: 4 фильма, которые не разочаруют

"Мики 17", 2025

Рейтинг IMDb: 6,7

Роль: Мики Барнс

Это научно-фантастическая черная комедия режиссера Пон Джун-хо, основана на романе Эдварда Эштона. Сюжет рассказывает о Мики Барнсе "расходнике" – клона, которого используют для самых опасных заданий во время колонизации ледяной планеты Нифльхейм. После смерти клона его память загружают в новое тело.

"Мики 17": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хорошие времена", 2017

Рейтинг IMDb: 7,3

Роль: Лошади

После неудачного ограбления банка младший брат главного героя попадает в тюрьму. Кони – старший брат, ему приходится отправляться в причудливую одиссею, полную насилия и хаоса: у него есть лишь одна ночь, чтобы попытаться обогнать время и спасти себя и брата от гибели.

После выхода картины в американских СМИ роль Кони называли лучшей за всю актерскую карьеру Роберта.

"Хорошие времена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Космополис", 2012

Рейтинг IMDb: 5,1

Роль: Эрик Пекер

24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика Пекера, который изменяет молодой жене, подвергается нападению и сейчас теряет свое состояние.

Из-за того что картина получилась очень противоречивой и для критиков, и для зрителей, эту роль Паттинсона просто не могли обойти стороной.

"Космополис": смотрите онлайн трейлер фильма

В каких еще фильмах снялся Роберт Паттинсон?

"Гарри Поттер и Кубок огня";

"Воды слонам";

"Звездная карта";

"Помни меня" и другие.

Фильмы с Дэниелом Рэдклиффом – звездным коллегой Паттинсона по "Гарри Поттеру"

Поскольку недавно отмечали Всемирный день Гарри Поттера, то было бы ошибкой не упомянуть и о роли Рэдклиффа, который особенно отличился во франшизе.

Актер снялся в "Побеге из Претории", где мужчины, который посадили в тюрьму за распространение агитационных брошюр, решают организовать побег. Также Дэниела можно увидеть в "Викторе Франкенштейне", где он играет роль Игоря – молодого ассистента, который имеет дружеские отношения со студентом из медучилища Виктором фон Франкенштейном.