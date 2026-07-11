Ее сравнивают с "Дневником памяти": чувственная мелодрама, ставшая хитом на Netflix

Стриминговый сервис Netflix взбудоражил фильм "Отцы и дочери". Он внезапно ворвался в число лидеров платформы и уверенно занял четвертое место в списке самых популярных фильмов.

Интересно, что в свое время прокат этой картины прошел почти незаметно. Однако сейчас зрители массово пересматривают эту историю и делятся эмоциями в сети, пишет издание Mirror.

Фильм "Отцы и дочери" покорил Netflix

Сюжет фильма разворачивается вокруг известного писателя Джейка Дэвиса, который попадает в аварию. Его жена погибает, а сам он получает тяжелые травмы и из-за длительного лечения вынужден на время отдать маленькую дочь Кэти родственникам. Впоследствии зрители могут увидеть девочку уже взрослой, спустя двадцать лет. В связи с детской травмой и разлукой с отцом Кэти никак не может открыться людям и построить нормальные отношения.

"Отцы и дочери": смотрите трейлер фильма онлайн

Режиссером фильма является Габриэле Муччино. Именно он снял знаменитую картину "В погоне за счастьем" с Уиллом Смитом. Несмотря на звездный актерский состав и известного режиссера, профессиональные критики буквально разгромили фильм "Отцы и дочери". На известном кинопортале Rotten Tomatoes они поставили картине всего 29% одобрения из-за чрезмерной, по их мнению, мелодраматичности.

Однако обычные зрители придерживаются совершенно другого мнения и оценили драму в 60%. В социальных сетях и комментариях пользователи признаются, что история их невероятно растрогала. Читатели отмечают великолепную игру Рассела Кроу, называют этот фильм одной из лучших его работ и сравнивают картину по уровню эмоций с известной драмой "Дневник памяти".

Что интересно, зрители также откровенно пишут, что плакали на протяжении большей части просмотра, и настойчиво советуют всем держать под рукой коробку с салфетками.

А какие еще фильмы заставят вас плакать – читайте подробнее в нашем материале.