Цікаво, що свого часу прокат цієї кінокартини пройшов майже непомітно. Однак зараз глядачі масово переглядають цю історію та діляться емоціями в мережі, пише видання Mirror.

Фільм "Батьки та дочки" підкорив Netlfix

Сюжет фільму розгортається навколо відомого письменника Джейка Девіса, який потрапляє в аварію. Його дружина гине, а сам він отримує важкі травми і через тривале лікування змушений на якийсь час віддати маленьку доньку Кеті родичам. Згодом глядачі мають змогу побачити дівчинку вже дорослою, через двадцять років. У зв'язку з дитячою травмою та розлукою з батьком Кеті ніяк не може відкритися людям і побудувати нормальні стосунки.

"Батьки та дочки": дивіться трейлер фільму онлайн

Режисером фільму є Габріеле Муччіно. Саме він зняв знамениту стрічку "У гонитві за щастям" з Віллом Смітом. Попри зірковий акторський склад та відомого режисера, професійні критики буквально розгромили фільм "Батьки та дочки". На відомому кінопорталі Rotten Tomatoes вони поставили стрічці всього 29% схвалення через надмірну, на їхню думку, мелодраматичність.

Однак звичайні глядачі мають зовсім іншу думку й оцінили драму в 60%. У соціальних мережах та коментарях користувачі зізнаються, що історія їх неймовірно розчулила. Читачі відзначають чудову гру Рассела Кроу, називають цей фільм однією з найкращих його робіт і порівнюють стрічку за рівнем емоцій з відомою драмою "Щоденник пам'яті".

Що цікаво, глядачі також відверто пишуть, що плакали під час більшої частини перегляду, та наполегливо радять усім тримати поруч коробку з серветками.

А які ще фільми змусять вас плакати – читайте більше в нашому матеріалі.