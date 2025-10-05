Кстати, о них! Ежегодно, в первое воскресенье октября, в Украине отмечают День учителя. В этом году праздник пришелся на 5 октября. И в честь этого некоторые актеры комедии "Родительское собрание" поделились курьезными воспоминаниями из школьных лет. Об учителях, одноклассниках и вообще беззаботном детстве и зажигательной юности. Эксклюзивно для Кино 24.

Тоня Хижняк

"В 7-м классе у нас был одноклассник с отличным чувством юмора. Я помню, как учительница математики задала вопрос, а он встал и говорит: "Извините, я не компетентен в этом вопросе, на этот вопрос ответит мой коллега Денис". И смотрит на ученика, который сидел с ним рядом... Этот Денис сидит и спрашивает: "Ты что делаешь?". Мы тогда все очень смеялись! Помню, учительница сняла очки и просто рукой била об парту от смеха. Но все закончилось тем, что она сказала: "Ну что ж, Денис, ваш коллега дал вам слово", и Денису пришлось выкручиваться у доски".



Тоня Хижняк в школе / Фото пресс-службы

Андрей Исаенко

"В 10-11 классах у нас была дискотека в школьной столовой. Мы немного выпили перед этим и я за кем-то гнался. Как раз в то время из столовой выходила директор школы, мы врезались в нее и на следующий день нас вызвали и отчитали. Но в тот момент как раз впервые в нашей школе выбрали президента и депутатов школы. И самое смешное, что они пили тогда вместе с нами. На следующий день вместе с завучем они должны были мне вынести приговор: выгонять, или наказать. Завуч сидела, не понимая, что происходит, потому что все эти люди вчера были со мной, и сегодня они не могли меня никак осудить, потому что были честные и хорошие друзья. Они просто сказали: "Пусть подумает над своим поведением".



Андрей Исаенко в школе / Фото пресс-службы

Анастасия Цимбалару

"В школьные годы я была старостой класса, старательно училась и по нынешним меркам меня смело можно было назвать занудой. Поэтому "курьезов" со мной особо не случалось. Но, несмотря на это, после каждого родительского собрания я все равно старалась навести порядок в квартире и "на всякий случай" пораньше лечь спать. Единственное из забавного, что помню, то это, как учительница постоянно подходила, рассказывала о теме урока, и ставила руку на мои тетради. После этого большую часть урока я думала, как деликатно можно отстоять свои границы и защитить свои тетради от чужих посягательств (улыбается – Кино 24)".

Анастасия Цимбалару в школе / Фото пресс-службы

Назар Заднепровский

"Директор школы Заец Евдокия Максимовна иногда вызывала маму в школу из-за моего ужасного поведения. Но иногда я мог такое устроить, что уже даже маму не вызывали. Директор звонила бабушке – народной артистке Украины Юлии Семеновне. И вот две "большие" женщины закрывались в кабинете, долго разговаривали, а потом выходили, и Юлия Семеновна мне сразу говорила: "Дома поговорим!". А потом я от нее получал нагоняй. Она была для меня очень авторитетным человеком. А директор после той встречи говорила: "Только благодаря твоей бабушке оставляем тебя в школе и не выгоняем".

Назар Заднепровский в школе (второй сверху справа) / Фото пресс-службы

Лили Цвеликова

"Ой, я была вероятно тех "зануд", у кого было слишком насыщенное творчеством детство. КВН, выступления со школьным хором, где я была солисткой, тренировки по спортивному туризму и скалолазанию, а еще заседания школьного парламента... Поэтому у директора и завуча бывала, но чаще из-за того, что нужно было куда-то отпроситься на соревнования с уроков. А прогуливала, потому что зависала в актовом зале на репетициях. Скукота! (улыбается – Кино 24)".

Лили Цвеликова в школе / Фото пресс-службы

Владимир Кравчук

"Как-то мой товарищ по парте принес в школу перцугу и смазал мне колпачок ручки. Такой тогда был прикол, потому что все грызли ручки. Конечно, я вгрыз колпачок, и мне так пекло во рту, что я еле досидел до конца урока. Он сразу "спалился", что это сделал, и я решил ему отомстить. Взял у него этот перец и смазал ручки всем одноклассникам, а у кого было несколько ручек, то я на перемене залез в пенал и смазал все. Затем, когда начался урок географии, я начал замечать, как люди краснеют и быстро дышат. Понял, что большинство класса попробовала ручки, и кто-то додумался еще и потереть глаза. Просто в какой-то момент учитель не понимал, почему весь класс сидит красный и тяжело дышит. А мы с моим другом закрылись контурными картами и смеялись до слез. Учитель методом исключения понял, что те, кто смеется, и сделали это. Так я получил запись в дневнике: "Родителей в школу! Смазал ручки перцугой".

Владимир Кравчук в школе / Фото пресс-службы

Алиса Тункевич

"Курьезов в школе было множество, но больше всего запомнился один кринжевый случай, который научил меня важному "жизненному году". Я была в 5-м классе, а моя сестра уже была старшеклассницей. Она рассказала, что существует такое "правило": если учитель опаздывает на 15 минут, ученики могут все вместе уйти с урока. Надо понимать, что тогда времена были другие: мы, дети, имели значительно меньше прав, чем современные школьники. Мягко говоря, "звонок был только для учителя". Но я решила испытать судьбу и рассказала об этом своим одноклассникам. Мы решили уйти с урока английского языка, потому что уже прошло 15 минут. Я убедила всех, все согласились – и мы вышли. Вдруг в коридоре мы встретили учительницу английского. Она сказала, чтобы мы зашли в класс и объяснили, что произошло. Помню, я чуть под землю не провалилась от страха и стыда. Все дети дружно заявили, что это я их подстрекала и заставила уйти. Меня наказали и дома, и в школе. С тех пор знаю: "команда" имеет большое значение".

Алиса Тункевич в школе / Фото пресс-службы

Владимир Николаенко

"Когда я учился в начальных классах, у нас была очень строгая завуч школы. Она обладала таким голосом, что слышно было, видимо, в конце района. А тех, кто бегал в коридоре, она запоминала, а потом подходила незаметно и хватала за уши так сильно, что надолго отбивало охоту бегать в помещении. Также помню учительницу по украинскому языку, которая любила петь и нам пела народные песни сопрано. А еще у нас раз в три месяца были вечера пародии на учителей. Все были с юмором, кроме учительницы русского языка (вывод: р*сня – г*вно). А в шестом классе пришла в класс завуч и сказала, что наш класс подчиняется студии театрального коллектива. Вот так и началась моя карьера в искусстве. Театр зашел по душе!".

Владимир Николаенко в школе / Фото пресс-службы