4 лучшие романтические комедии для игривого настроения

Сегодня особый праздник – День все влюбленных. Возможно, вы запланировали провести 14 февраля дома со второй половинкой, однако не знаете, как разнообразить этот вечер.

24 Канал рекомендует подборку ярких романтических комедий, которые станут хорошим дополнением или окончанием дня.

К теме Если вы ненавидите День влюбленных: какой фильм посмотреть тем, кто не любит "ванильных" историй

Лучшие романтические комедии

"Красотка", 1990

Рейтинг IMDb: 7,1

Молодой миллионер, который живет в мире бизнеса и высоких стандартов, встречает очаровательную девушку с "улицы", которая зарабатывает на жизнь, работая в ночном клубе. Сначала их встреча выглядит как сделка: она помогает ему в социальных мероприятиях, он обеспечивает ей комфортную жизнь. Но постепенно между ними возникает настоящая любовь, которая заставляет обоих посмотреть на жизнь по-новому.

"Красотка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жена напрокат", 2011

Рейтинг IMDb: 6,4

Мужчина, который имеет проблемы в бизнесе, нанимает женщину, чтобы она притворялась его женой на официальных мероприятиях. Он планирует использовать ее образ для выгодных сделок, а она – воспользоваться шансом для собственной выгоды. Сначала это кажется лишь игрой, которая впоследствии перерастает в настоящие чувства.

"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эта бессмысленная любовь", 2011

Рейтинг IMDb: 7,4

Главный герой – Кел Уивер, обычный семьянин, который внезапно узнает, что его жена Эмили хочет развода и признается в измене. Его мир рушится: он не представляет жизни без семьи, не знает, как знакомиться с женщинами, и проводит вечера в баре, рассказывая всем свою печальную историю.

И вдруг Кэл знакомится с харизматичным ловеласом Джейкобом Палмером, который решает "перезагрузить" нового знакомого.

"Это бессмысленная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чего хотят женщины?", 2000

Рейтинг IMDb: 6,5

После одного инцидента мужчина начинает слышать мысли женщин. Сначала он использует эту способность для карьерных целей, но со временем понимает, что понимание истинных желаний и чувств женщин меняет его как человека. Но вдруг он влюбляется в коллегу, и этот дар помогает ему сблизиться с ней.

"Чего хотят женщины?": смотрите онлайн трейлер фильма

Что посмотреть, если хочется поплакать?