Любовь без лишней драмы: 3 новых романтических комедии на вечер

Иногда хочется включить фильм, где самая большая катастрофа вечера – неудачное свидание, бывший, который снова появился в жизни, или дом в Тоскане, который вдруг решил стать началом нового романа.

24 Канал собрал 3 новых романтических комедии 2025 года. Именно те фильмы, которые стоит посмотреть, чтобы расслабиться.

"Дольче вилла"

Год: 2025

IMDb: 6,0

Успешный бизнесмен Эрик отправляется в Италию, чтобы спасти дочь от, как ему кажется, гениальной финансовой идеи – купить за символическую цену старую виллу и отреставрировать ее. План был прост: приехать, все остановить и вернуться домой. Но это Тоскана. Здесь вино, солнце, каменные домики и люди, которые смотрят так, будто ваш обратный билет уже можно выбрасывать. В результате герой сталкивается не только с проблемами ремонта, но и с новым шансом на личную жизнь. IMDb оценивает фильм в 6,0 баллов.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 75%. Обозреватели называют его глянцевой европейской сказкой об американцах, которые приезжают в Италию и, конечно же, начинают влюбляться. Ничего революционного – зато красиво, легко, и Тоскана работает лучше любого сценариста.

"Дольче вилла": смотреть трейлер

"Бриджит Джонс: Влюблена в парня"

Год: 2025

IMDb: 6,5

Бриджит возвращается – немного старше, опытнее, но по-прежнему способная превратить обычное свидание в небольшую личную катастрофу. Теперь она сама воспитывает детей и пытается вернуться в мир романтики. А там ее уже ждут молодой мужчина и симпатичный учитель ее сына. Потому что жизнь Бриджит, очевидно, никогда не позволит ей просто спокойно выпить вина дома.

Что говорят критики: фильм получил 88% на Rotten Tomatoes. Критики особенно отмечают Рене Зеллвегер и то, что четвертый фильм не пытается просто повторить старые шутки, а рассказывает о потере, новых начинаниях и взрослой любви.

"Бриджит Джонс: Влюблена в парня": смотреть трейлер

"Материалисты"

Год: 2025

IMDb: 6,2

Люси профессионально помогает богатым ньюйоркцам находить идеальных партнеров. В чужой личной жизни она разбирается прекрасно. В своей – как всегда.

Так перед ней оказываются состоятельный, успешный и почти безупречный мужчина в исполнении Педро Паскаля и бывший парень, которого играет Крис Эванс. Так, иногда жизнь ставит перед нами поистине невыносимые испытания.

Что говорят критики: у фильма 77% на Rotten Tomatoes. Обозреватели называют его скорее взрослым переосмыслением классической романтической комедии – с разговорами о деньгах, статусе, самооценке и о том, почему мы выбираем именно тех людей, которых выбираем. То есть романтика есть, но вместе с ней придется немного поразмыслить.

"Материалисты": смотреть трейлер

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