24 Канал зібрав 3 свіжих ромкоми 2025 року. Якраз ті фільми, які вам варто подивитись, щоб розслабитись.

"Дольче вілла"

Рік: 2025

IMDb: 6,0

Успішний бізнесмен Ерік їде до Італії, щоб врятувати доньку від, як йому здається, геніальної фінансової ідеї – купити за символічну ціну стару віллу й відреставрувати її. План був простий: приїхати, все зупинити й повернутися додому. Але це Тоскана. Тут вино, сонце, кам’яні будиночки й люди, які дивляться так, ніби ваш зворотний квиток уже можна викидати. У результаті герой знаходить не лише проблеми з ремонтом, а й новий шанс на особисте життя. IMDb оцінює стрічку у 6,0 бала.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 75%. Оглядачі називають його глянцевою європейською казкою про американців, які приїжджають до Італії й, звичайно ж, починають закохуватися. Нічого революційного – зате красиво, легко і Тоскана працює краще за будь-якого сценариста.

"Дольче вілла": дивитись трейлер

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"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Рік: 2025

IMDb: 6,5

Бріджит повертається – трохи старша, досвідченіша, але все ще здатна перетворити звичайне побачення на невелику особисту катастрофу. Тепер вона сама виховує дітей і намагається повернутися до світу романтики. А там на неї вже чекають молодший чоловік і симпатичний учитель її сина. Бо життя Бріджит, очевидно, ніколи не дозволить їй просто спокійно випити вина вдома.

Що кажуть критики: стрічка отримала 88% на Rotten Tomatoes. Критики особливо відзначають Рене Зеллвегер і те, що четвертий фільм не намагається просто повторити старі жарти, а говорить про втрату, нові початки й доросле кохання.

"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивитись трейлер

"Матеріалісти"

Рік: 2025

IMDb: 6,2

Люсі професійно допомагає багатим ньюйоркцям знаходити ідеальних партнерів. У чужому особистому житті вона розбирається прекрасно. У власному – як завжди.

Перед нею опиняються заможний, успішний і майже бездоганний чоловік у виконанні Педро Паскаля та колишній хлопець, якого грає Кріс Еванс. Так, іноді життя ставить перед нами справді нестерпні випробування.

Що кажуть критики: у фільму 77% на Rotten Tomatoes. Оглядачі називають його радше дорослим переосмисленням класичного ромкому – з розмовами про гроші, статус, самооцінку та те, чому ми вибираємо саме тих людей, яких вибираємо. Тобто романтика є, але разом із нею доведеться трохи подумати.

"Матеріалісти": дивитись трейлер

Ну і ще одн добірка ромкомів. Щось легке, миле та розслабляюче.