Эти 5 романтических комедий согреют душу: что посмотреть вечером

24 Канал собрал пять легких романтических комедий. В этих историях хватает солнечных пейзажей, романтических приключений, неловких ситуаций и любви, которая, как правило, появляется именно тогда, когда ее никто не планировал.

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"Ты, я и Тоскана", 2026

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 5,9

Молодая американка Анна после череды жизненных неудач отправляется в солнечную Тоскану. Там она решает временно пожить на чужой вилле, но неожиданно ее принимают за невесту хозяина дома. Вместо того чтобы признаться, девушка поддерживает ложь. А затем появляется привлекательный кузен хозяина, и ситуация становится еще интереснее.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 65% положительных рецензий. Обозреватели хвалят легкую атмосферу, очаровательных актеров и живописные итальянские пейзажи. В то же время сюжет называют предсказуемым, хотя для романтической комедии это вряд ли является серьезным недостатком.



"Ты, я и Тоскана": смотреть трейлер

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"Дольче вилла", 2025

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,0

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Успешный американский бизнесмен Эрик отправляется в Италию, чтобы отговорить дочь от безумной идеи – отреставрировать старую виллу. Но вместо того, чтобы быстро уладить семейные дела, мужчина постепенно влюбляется в итальянский образ жизни и местную женщину.

Что говорят критики: Фильм имеет 75% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозревательница The New York Times Алисса Уилкинсон описывает его как глянцевую сказку об американцах в Европе, а критик RogerEbert.com Мария Э. Гейтс считает изображение Италии слишком искусственным. Впрочем, для уютного вечера эта история вполне подходит.



"Дольче вилла": смотреть трейлер

"Любовь на вилле", 2022

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 5,5

После болезненного разрыва Джулия отправляется в Верону, чтобы осуществить давнюю мечту о романтическом итальянском отпуске. Однако на месте выясняется, что ее виллу случайно бронировали дважды. Теперь девушке придется делить жилье с циничным, но чрезвычайно привлекательным британцем.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма всего 32% положительных отзывов. Критики упрекают фильм в избыточном количестве клише, однако отмечают химию между Кэт Грэм и Томом Хоппером. Если хочется увидеть красивую Верону и романтику без сложных сюжетных поворотов, фильм может понравиться.



"Любовь на вилле": смотреть трейлер

"Люди, которых мы встречаем в отпуске", 2026

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,6

Поппи и Алекс – лучшие друзья, которые на протяжении десяти лет проводят вместе летние каникулы. Она обожает приключения и спонтанные решения, он – стабильность и тщательно составленные планы. Казалось бы, идеальная дружба. Но постепенно герои начинают подозревать, что их чувства давно вышли за рамки обычной дружбы. Как всегда, все вокруг понимают это значительно раньше, чем они сами.

Что говорят критики: Фильм получил 78% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят химию между Эмили Бейдер и Томом Блайтом, легкий юмор и атмосферу путешествий. В то же время некоторые критики считают историю слишком шаблонной.



"Люди, которых мы встречаем в отпуске": смотреть трейлер

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"Идеальная пара", 2022

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 6,1

Амбициозный менеджер винной компании Лола отправляется в Австралию, чтобы заключить выгодную сделку. Однако вместо деловых встреч она оказывается на овечьей ферме, где вынуждена работать наравне с местными работниками. Там она знакомится с загадочным и привлекательным Максом. И пока Лола пытается спасти карьеру, ее личная жизнь начинает развиваться совсем по другому сценарию.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 50% положительных отзывов. Критик Variety Кортни Говард назвала его милой и приятной романтической историей, которая следует знакомой формуле Netflix. Другие рецензенты отмечают, что фильму не хватает оригинальности, зато он прекрасно подходит для вечера, когда хочется просто расслабиться.

"Идеальная пара": смотреть трейлер





Ну а романтических историй много не бывает. Поэтому смотрите подборку романтических комедий.