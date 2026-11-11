Від цих 5 романтичних комедій на душі стане тепліше: що подивитися ввечері

24 Канал зібрав п'ять легких романтичних комедій. У цих історіях вистачає сонячних краєвидів, романтичних пригод, незручних ситуацій і кохання, яке традиційно з'являється саме тоді, коли його ніхто не планував.

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"Ти, я і Тоскана", 2026

Жанр: романтична комедія

IMDb: 5,9

Молода американка Анна після низки життєвих невдач вирушає до сонячної Тоскани. Там вона вирішує тимчасово пожити на чужій віллі, але несподівано її приймають за наречену власника будинку. Замість того щоб зізнатися, дівчина підтримує брехню. А потім з'являється привабливий кузен господаря, і ситуація стає ще цікавішою.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 65% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять легку атмосферу, чарівних акторів і мальовничі італійські краєвиди. Водночас сюжет називають передбачуваним, хоча для романтичної комедії це навряд чи кримінальний злочин.



"Ти, я і Тоскана": дивитись трейлер

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"Дольче вілла", 2025

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,0

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Успішний американський бізнесмен Ерік вирушає до Італії, щоб відмовити доньку від божевільної ідеї – відреставрувати стару віллу. Але замість того щоб швидко владнати сімейні справи, чоловік поступово закохується в італійський спосіб життя та місцеву жінку.

Що кажуть критики: фільм має 75% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачка The New York Times Алісса Вілкінсон описує його як глянцеву казку про американців у Європі, а критикиня RogerEbert.com Марія Е. Гейтс вважає зображення Італії надто штучним. Утім, для затишного вечора ця історія цілком підходить.



"Дольче вілла": дивитись трейлер

"Кохання на віллі", 2022

Жанр: романтична комедія

IMDb: 5,5

Після болісного розриву Джулі вирушає до Верони, щоб здійснити давню мрію про романтичну італійську відпустку. Однак на місці з'ясовується, що її віллу випадково забронювали двічі. Тепер дівчині доведеться ділити житло із цинічним, але надзвичайно привабливим британцем.

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Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має лише 32% схвальних відгуків. Критики дорікають фільму за надмірну кількість кліше, однак відзначають хімію між Кет Грем і Томом Гоппером. Якщо хочеться красивої Верони та романтики без складних сюжетних поворотів, фільм може сподобатися.



"Кохання на віллі": дивитись трейлер

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці", 2026

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,6

Поппі та Алекс – найкращі друзі, які протягом десяти років проводять разом літні відпустки. Вона обожнює пригоди та спонтанні рішення, він – стабільність і ретельно складені плани. Здавалося б, ідеальна дружба. Але поступово герої починають підозрювати, що їхні почуття давно вийшли за межі звичайного приятелювання. Як завжди, всі навколо розуміють це значно раніше за них самих.

Що кажуть критики: фільм отримав 78% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять хімію між Емілі Бейдер і Томом Блайтом, легкий гумор та атмосферу подорожей. Водночас деякі критики вважають історію надто шаблонною.



"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці": дивитись трейлер

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"Ідеальна пара", 2022

Жанр: романтична комедія

IMDb: 6,1

Амбітна менеджерка винної компанії Лола вирушає до Австралії, щоб укласти вигідну угоду. Однак замість ділових зустрічей вона опиняється на овечій фермі, де змушена працювати нарівні з місцевими працівниками. Там вона знайомиться із загадковим і привабливим Максом. І поки Лола намагається врятувати кар'єру, її особисте життя починає розвиватися зовсім за іншим сценарієм.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 50% позитивних відгуків. Критикиня Variety Кортні Говард назвала її милою та приємною романтичною історією, яка дотримується знайомої формули Netflix. Інші рецензенти зазначають, що фільму бракує оригінальності, зате він чудово підходить для вечора, коли хочеться просто розслабитися.

"Ідеальна пара": дивитись трейлер





Ну і романтичних історій не буває забагато. Тому ловіть добірку романтичних комедій.