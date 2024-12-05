3 романтических рождественских фильма, которые подарят веру в любовь

На улицах уже выпал снег, а магазины и дома сияют от праздничных гирлянд. В такие моменты хочется еще больше окунуться в новогодне-рождественскую атмосферу.

Для этого стоит только посмотреть праздничные фильмы, которые подарят ощущение чуда. 24 Канал подготовил подборку романтических лент, что стоит посмотреть в уютные вечера.

Интересно Согреют в холодные вечера: 5 увлекательных романтических рождественских комедий

"Отпуск по обмену" (2006)

В центре сюжета – история Аманды и Айрис. Они обе достигли карьерных высот. Одна из женщин владеет рекламным агентством в Калифорнии, а другая – наслаждается жизнью в Великобритании. Впрочем, Аманду и Айрис объединяет также кое-что другое – серьезные проблемы в личной жизни. Героини хотят отдохнуть от будней, поэтому решают поменяться жильем на период зимних праздников. Теперь женщины летят на встречу своим мечтам в новые страны и ожидают чуда.

"Отпуск по обмену": смотрите трейлер онлайн

"Рождество с тобой" (2022)

Анджелина – известная певица, которая поражала публику своими хитами. Однако ее популярность стремительно падает, поэтому должна срочно выпустить новую рождественскую песню, чтобы исправить все. Девушка отправляется в спокойный городок, где живет ее поклонница, чтобы получить вдохновение. Впрочем, Анджелина не догадывалась, что встретит там свою настоящую любовь. Она знакомится с привлекательным мужчиной, в которого через некоторое время влюбляется. К чему приведет общение героев?

"Рождество с тобой": смотрите трейлер онлайн

"Рождественский поцелуй" (2011)

Венди устроилась на работу помощника к лучшей интерьер-дизайнеру Бостона – Присцилле Холл. Главная героиня очень много работает, но руководительница только добавляет задач. Однажды Венди застряла в лифте, но не сама. Рядом с ней оказался загадочный мужчина, с которым она неожиданно поцеловалась, а потом убежала. Оказывается, этот парень – возлюбленный ее руководительницы. Однако Венди не может прекратить думать о нем, поэтому с приближением рождественских праздников должна сделать выбор в пользу работы или собственного счастья.

"Рождественский поцелуй": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы заставят вас поверить в рождественское чудо. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!