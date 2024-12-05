Для цього варто лише переглянути святкові фільми, які подарують відчуття дива. 24 Канал підготував добірку романтичних стрічок, що варто подивитися у затишні вечори.

Цікаво Зігріють у холодні вечори: 5 захопливих романтичних різдвяних комедій

"Відпочинок за обміном" (2006)

У центрі сюжету – історія Аманди й Айріс. Вони обидві досягли кар'єрних висот. Одна з жінок володіє рекламним агентством у Каліфорнії, а інша – насолоджується життям у Великобританії. Втім, Аманду й Айріс об'єднує також дещо інше – серйозні проблеми в особистому житті. Героїні хочуть відпочити від буднів, тому вирішують помінятися житлом на період зимових свят. Тепер жінки летять на зустріч своїм мріям у нові країни й очікують дива.

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер онлайн

"Різдво з тобою" (2022)

Анджеліна – відома співачка, яка вражала публіку своїми хітами. Однак її популярність стрімко падає, тому має терміново випустити нову різдвяну пісню, щоб виправити все. Дівчина вирушає до спокійного містечка, де живе її прихильниця, щоб отримати натхнення. Втім, Анджеліна не здогадувалася, що зустріне там своє справжнє кохання. Вона знайомиться з привабливим чоловіком, в якого через деякий час закохується. До чого призведе спілкування героїв?

"Різдво з тобою": дивіться трейлер онлайн

"Різдвяний поцілунок" (2011)

Венді влаштувалася на роботу помічника до найкращої інтер'єр-дизайнерки Бостона – Прісцили Голл. Головна героїня дуже багато працює, але керівниця лише додає завдань. Одного разу Венді застрягла в ліфті, але не сама. Поруч з нею опинився загадковий чоловік, з яким вона несподівано поцілувалася, а потім втекла. Виявляється, цей хлопець – коханий її керівниці. Однак Венді не може припинити думати про нього, тому з наближенням різдвяних свят має зробити вибір на користь роботи чи власного щастя.

"Різдвяний поцілунок": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми змусять вас повірити у різдвяне диво. Обирайте стрічку з переліку й насолоджуйтеся переглядом!