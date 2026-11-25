"Неверная" / Кадр из ленты
Страсть и романтика нередко граничат с одержимостью и опасными тайнами. Что делать, когда любимый человек оказывается совсем не тем, за кого себя выдает?
24 Канал подготовил подборку захватывающих триллеров, развязка которых точно вас удивит.
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"Исчезнувшая" (2014)
Рейтинг IMDb: 8,1
Накануне пятой годовщины свадьбы у супругов Ника и Эми происходит трагедия: женщина бесследно исчезает из собственного дома. Полиция сразу же обнаруживает в гостиной следы борьбы и скрытые подсказки, указывающие на причастность самого мужа. Пока СМИ активно обсуждают эту образцовую пару, Ник пытается доказать свою невиновность. Именно эти поиски постепенно выявляют темные секреты "идеального" брака.
"Исчезнувшая": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят режиссерское мастерство Дэвида Финчера, острую сатиру на современные СМИ и блестящую игру Розамунд Пайк. В то же время некоторые рецензенты отмечают, что сюжет местами кажется слишком мрачным и циничным.
"Что скрывает ложь" (2000)
Рейтинг IMDb: 6,6
Клэр и Норман кажутся счастливой парой, которая после отъезда дочери на учебу остается наедине в доме у озера. Однако спокойная жизнь женщины рушится, когда она начинает слышать странный шепот и видеть в доме загадочного призрака. Муж сначала списывает все на обычную усталость и стресс, поэтому пытается успокоить жену. Но чем глубже Клэр погружается в прошлое своей семьи, тем страшнее правда о любимом, которую она открывает.
"Что скрывает ложь": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на сайте Metacritic кинокритики отмечают напряженную атмосферу и убедительный актерский дуэт Мишель Пфайффер и Харрисона Форда. Однако некоторые авторы рецензий считают, что финальная часть картины слишком затянута.
"Неверная" (2002)
Рейтинг IMDb: 6,7
Эдвард и Конни живут в уютном пригороде Нью-Йорка, воспитывают сына и наслаждаются стабильной жизнью. Однако все меняется в один день, когда женщина случайно знакомится на улице с привлекательным незнакомцем. Между ними вспыхивает безудержная страсть, которая быстро перерастает в опасный тайный роман. Когда муж начинает подозревать жену в измене, ревность толкает героев на роковые поступки.
"Неверная": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают сильную драматическую игру Дайан Лейн и Ричарда Гира. Однако некоторые критики замечают, что сюжету не хватает логической последовательности во второй половине фильма.
"Исчезновение Сидни Холла" (2017)
Рейтинг IMDb: 6,8
Талантливый молодой писатель Сидни Холл в двадцать лет публикует роман, который мгновенно становится мировым бестселлером и меняет судьбу целого поколения. Стремительный успех приносит ему славу, деньги и страстную любовь девушки по имени Мелоди. Однако однажды главный герой бесследно исчезает. И теперь загадочному детективу предстоит искать ответы в прошлом писателя и на страницах его нашумевшего романа.
"Исчезновение Сидни Холла": смотрите трейлер фильма онлайн
Что говорят критики: на сайте Metacritic кинокритики хвалят искреннюю игру Логана Лермана и Эль Фаннинг, а также интересную нелинейную подачу истории. В то же время обозреватели считают, что сценарий пытается охватить слишком много драматических тем одновременно.
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