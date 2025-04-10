Роналду и британский кинорежиссер Мэтью Вон совместно основали независимую киностудию UR-MARV. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Bloomberg.

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Роналду и британский кинорежиссер Мэтью Вон основали киностудию: что известно

Криштиану Роналду и Мэтью Вон совместно профинансировали и выступили продюсерами двух боевиков. Сейчас они планируют начать работу над третьим фильмом в этом жанре.

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Хотя они уже активно сотрудничают, однако компания UR-MARV, которая занимается реализацией проектов, не разглашает сумму, которую партнеры планируют вложить в свое кинопредприятие.

Кроме этого, большие стриминговые сервисы вроде Netflix и Disney+ активно поддерживают независимых кинопродюсеров.