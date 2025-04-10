Роналду та британський кінорежисер Метью Вон спільно заснували незалежну кіностудію UR•MARV. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Bloomberg.

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Роналду та британський кінорежисер Метью Вон заснували кіностудію: що відомо

Кріштіану Роналду та Метью Вон спільно профінансували та виступили продюсерами двох бойовиків. Наразі вони планують розпочати роботу над третім фільмом у цьому жанрі.

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Хоча вони уже активно співпрацюють, однак компанія UR•MARV, яка займається реалізацією проєктів, не розголошує суму, яку партнери планують вкласти у своє кінопідприємство.

Окрім цього, великі стримінгові сервіси на кшталт Netflix та Disney+ активно підтримують незалежних кінопродюсерів.