Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на відео Adastra Cinema. Дивіться ролик онлайн та дізнайтесь, що відомо про стрічку "Очі: Легенда Карпат".

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Віллем Дефо заспівав українську народну пісню у новому фільмі: уривок стрічки

За сюжетом фільму, дівчина Юля народилась серед могутніх Карпат, в лісах якого сховані таємничі магічні створіння. На деяких – полюють, від деяких – тікають. Про особливих – створюють легенди. Як про нового "знайомого" Юлі – чарівного Очі, якого конче треба повернути додому.

У стрічці звучать українські пісні, зокрема – "Три поради" Ліни Прохорової, "Русалонька" виконавиці Руся, а легендарному українському оперному співаку Андрію Кикотю навіть підспівує сам герой Віллема Дефо, виконуючи український народний романс "Взяв би я бандуру".

"Взяв би я бандуру" у виконанні Віллема Дефо: дивіться відео онлайн

Головну героїню – Юлю – грає Хелена Ценгель, яка отримала популярність після ролі у стрічці Тома Хенкса "Новини з усього світу". У фільмі також знялися Емілі Вотсон ("Чорнобиль", "Дюна. Пророцтво") та Віллем Дефо ("Бітлджус, Бітлджус", "Готель Гранд Будапешт"), а також зірка "Воно", "Мисливців на привидів" та "Дивні дива" Фінн Вулфгард.

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