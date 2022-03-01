Россия должна остановить атаку на Украину, – пакистанская правозащитница Малала Юсафзай

Пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире, Малала Юсафзай, поддержала Украину. "Россия должна остановить атаку на Украину немедленно", – написала она у себя в твиттере.

Малала Юсафзай поддержала Украину

Известно, что Малала Юсафзай является самой молодой в мире лауреаткой Нобелевской премии мира. Она получила ее в возрасте 17 лет. По словам правозащитницы, "людям нужен мир, стабильность и достоинство – превыше всего".

Читайте также "Боже великий, единственный, нам Украину храни": звезда "Звездных войн" Марк Гемилл – за Украину

История говорит нам, что войны наносят необратимые и немыслимые потери. Мирные жители убиты; дома, школы и религиозные места разрушены,

– дополнила она.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Важно "Я остаюсь вместе с Украиной": легендарный Стивен Кинг поддержал Украину

Что известно о Малале Юсафзай и ее избраннике