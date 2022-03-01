Россия должна остановить атаку на Украину, – пакистанская правозащитница Малала Юсафзай
Источник:твитер Малали Юсафзай
Пакистанская правозащитница, выступающая за доступность образования для женщин во всем мире, Малала Юсафзай, поддержала Украину. "Россия должна остановить атаку на Украину немедленно", – написала она у себя в твиттере.
Малала Юсафзай поддержала Украину
Известно, что Малала Юсафзай является самой молодой в мире лауреаткой Нобелевской премии мира. Она получила ее в возрасте 17 лет. По словам правозащитницы, "людям нужен мир, стабильность и достоинство – превыше всего".
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История говорит нам, что войны наносят необратимые и немыслимые потери. Мирные жители убиты; дома, школы и религиозные места разрушены,
– дополнила она.
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Что известно о Малале Юсафзай и ее избраннике
- Пакистанскую правозащитницу в 2012 году ранили в голову боевики-талибы. Тогда ей было всего 15 лет, она ехала на школьном автобусе. После этого она находилась на длительном лечении дома и за границей. Одним из мест, где Малала восстанавливалась, был Бирмингем;
- В 2014 году Юсафзай получила Нобелевскую премию мира. Она разделила эту награду с Кайлашем Сатьярти, который борется за права индийских детей;
- В 2020 году Малала окончила Оксфордский университет, где получила образование в области философии, политики и экономики;
- Девушка руководит некоммерческой организацией Malala Fund, с 2017 года инвестировавшей в Афганистан 1,9 миллиона долларов;
- Также Малала подписала контракт с Apple TV+. Она будет снимать драмы и документальные фильмы о женщинах и детях.