Малала Юсафзай підтримала Україну

Відомо, що Малала Юсафзай є наймолодшою у світі лауреаткою Нобелівської премії миру. Вона її отримала у віці 17 років. За словами правозахисниці, "людям потрібен мир, стабільність та гідність – понад усе".

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Історія каже нам, що війни спричиняють незворотні та немислимі втрати. Мирні жителі вбиті; домівки, школи та релігійні місця зруйновані,

– доповнила вона.

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Що відомо про Малалу Юсафзай