Малала Юсафзай підтримала Україну
Відомо, що Малала Юсафзай є наймолодшою у світі лауреаткою Нобелівської премії миру. Вона її отримала у віці 17 років. За словами правозахисниці, "людям потрібен мир, стабільність та гідність – понад усе".
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Історія каже нам, що війни спричиняють незворотні та немислимі втрати. Мирні жителі вбиті; домівки, школи та релігійні місця зруйновані,
– доповнила вона.
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Що відомо про Малалу Юсафзай
- Пакистанську правозахисницю у 2012 році поранили в голову бойовики-таліби. Тоді їй було лише 15 років, вона їхала на шкільному автобусі. Після цього вона перебувала на тривалому лікуванні вдома та за кордоном. Одним з місць, де Малала відновлювалася, був Бірмінгем;
- У 2014 році Юсафзай отримала Нобелівську премію миру. Вона розділила цю нагороду з Кайлашем Сатьярті, який бореться за права індійських дітей;
- У 2020 році Малала закінчила Оксфордський університет, де здобула освіту в галузі філософії, політики та економіки;
- Дівчина керує некомерційною організацією Malala Fund, яка з 2017 року інвестувала в Афганістан 1,9 мільйона доларів;
- Також Малала підписала контракт з Apple TV+. Вона зніматиме драми та документальні фільми про жінок і дітей.