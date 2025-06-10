Полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко": россияне повредили Одесскую киностудию

Российский агрессор не прекращает наносить значительные разрушения в Украине. На этот раз во время массированной атаки дронов Одесса претерпела значительные разрушения.

Во время ночной атаки дронов Россия повредила Одесскую киностудию. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Николая Точицкого.

Советуем Где сейчас и как изменилась Анна Сердюк, которая сыграла Валентину в украинском сериале "Реванш"

Россияне повредили Одесскую киностудию: что известно

Как отметил Николай Точицкий, этой ночью враг снова ударил в самое сердце украинской идентичности. Кроме того, что в Киеве поврежден Софийский собор, пострадала также и Одесская киностудия. А именно – повреждены павильоны, складские помещения, декорации и автотранспорт.

Кроме того, уничтожены декорации к фильму "Довженко", который должен был стать настоящим выдающимся национальным проектом о самом известном украинском режиссере – Александре Довженко.

Россия воюет не только с нашими городами – она ведет войну против нашей культуры, памяти, будущего,

– отметил Точицкий.

Одесская киностудия – это место, где творилось украинское кино. Поэтому Россия действительно уничтожает не просто наши города, а нашу культурную память.