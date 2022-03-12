Россия войну уже проиграла, – Ахтем Сеитаблаев рассказал об утре 24 февраля и распаде России

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев сегодня защищает город Киев. В интервью "Крым. Реалии" он рассказал об утре 24 февраля, что думает о требованиях России для прекращения войны и о том, как представляет победу Украины.

23 февраля на Зимнем кинорынке состоялся показ трейлера фильма "Мирный-21", который вот-вот закончил снимать Ахтем Сеитаблаев. Весной могла быть премьера. Однако 24 февраля началась война и многие украинские режиссеры взяли в руки оружие. Каким было утро 24 февраля для Ахтема Сеитаблаева, читайте дальше.

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Ахтем Сеитаблаев о начале войны

Утро войны, начавшейся 24 февраля, напомнило ему ощущение 27 февраля 2014 года (когда российские военные без опознавательных знаков захватили дома Совета министров и Верховного Совета Крыма).

Я в тот день был в Крыму, и в половине девятого утра обнаружил, что я в центре города абсолютно один. А потом уже, через 15 минут, узнал, что происходит. И в этот раз было чувство растерянности, какого-то ступора, пусть и не в такой степени, как тогда, у 2014 году.

По словам режиссера, он встретился с другом, не сговариваясь, и уехал искать место, куда можно записаться в территориальную оборону. В конце концов им нашлось место в 206-м батальоне территориальной обороны Киева.



Ахтем Сеитаблаев и Алексей Тритенко вступили в ряды терробороны / Фото Отряда Киноманов

Что режиссер думает об одном из требований России для прекращения войны – признании аннексии Крыма

Очевидно, что Россия уже проиграла войну. Крым можно рассматривать как сказочную иглу Кощея. Все было столь обставлено "сакральным" нарративом, мол, без Крыма Россия невозможна. Думаю, это звенья одной цепи.

Ахтем Сеитаблаев поделился ощущениями, что спустя не слишком долгое время Российской Федерации в том виде, в каком привыкли ее рассматривать на картах, не останется. "В первую очередь, если национальные республики, входящие в состав России, вспомнят о своих мечтах о независимости", – дополнил режиссер.

Эта война, которая длится уже 9 лет – это противостояние мировоззрений, цивилизаций, война между Мордором и наиболее гармоничным из известных способов сосуществования людей – демократией и демократическими ценностями.

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О том, какой представляет победу Украины

После победы Украины в войне с Россией актер стремится собрать всех родных и поехать на родину мамы, на берег моря.

Буду сидеть и смотреть, как мои дети купаются, как родные пьют вино и о чем-то разговаривают. А я буду сидеть, молчать и просто смотреть на них.

Путина представляет в Гааге, в клетке.

Что известно о военной драме "Мирный-21"

Фильм покажет историю луганского пограничного отряда, бойцы которого в 2014 впервые защищались от российской агрессии и не предали нашу страну. Режиссер рассказал "Светской жизни", что их главным консультантом во время работы над лентой был действующий полковник пограничной службы.

Настоящую тяжелую военную технику специально для съемок этого фильма предоставили ВСУ. А вот "20% людей в фильме – это те, кто прошел войну, в том числе пограничники, они играют в этих эпизодах. Я вам скажу, что, по-моему, они справляются на отлично", – дополнил Ахтем.

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