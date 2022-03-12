23 лютого на Зимовому кіноринку відбувся показ трейлеру фільму "Мирний-21", який от-от закінчив знімати Ахтем Сеїтаблаєв. Весною могла б бути прем’єра. Однак, 24 лютого почалася війна і чимало українських режисерів взяли до рук зброю. Яким був ранок 24 лютого для Ахтема Сеїтаблаєва, читайте далі.

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Ахтем Сеїтаблаєв про початок війни

Ранок війни, що почалася 24 лютого, нагадав йому відчуття 27 лютого 2014 року (коли російські військові без розпізнавальних знаків захопили будинки Ради міністрів та Верховної Ради Криму).

Я того дня був у Криму, і о пів на дев'яту ранку виявив, що я в центрі міста абсолютно один. А потім уже, за 15 хвилин, дізнався, що відбувається. І цього разу було відчуття розгубленості, якогось ступору, хай і не такою мірою, як тоді, у 2014.

За словами режисера, він зустрівся з другом, не змовляючись, і поїхав шукати місце, куди можна записатися в територіальну оборону. Зрештою, їм знайшлося місце у 206-му батальйоні територіальної оборони Києва.



Ахтем Сеїтаблаєв та Олексій Тритенко вступили до лав тероборони / Фото Загону Кіноманів

Що режисер думає про одну з вимог Росії для припинення війни – визнання анексії Криму

Очевидно, що Росія вже програла війну. Крим можна розглядати як казкову голку Кощія. Все було настільки обставлене "сакральним" наративом, мовляв, без Криму Росія неможлива. Думаю, це ланки одного ланцюга.

Ахтем Сеїтаблаєв поділився відчуттями, що через не дуже довгий час Російської Федерації у тому вигляді, в якому звикли її розглядати на картах, не залишиться. "Насамперед якщо національні республіки, що входять до складу Росії, згадають про свої мрії про незалежність", – доповнив режисер.

Ця війна, яка триває ось уже 9 років – це протистояння світоглядів, цивілізацій, війна між Мордором та найбільш гармонійним із відомих способів співіснування людей – демократією та демократичними цінностями.

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Про те, якою уявляє перемогу України

Після перемоги України у війні з Росією, актор прагне зібрати усіх рідних та поїхати на батьківщину мами, на берег моря.

Сидітиму і дивитимусь, як мої діти купаються, як рідні п'ють вино і про щось розмовляють. А я сидітиму, мовчатиму і просто дивитимусь на них.

Путіна уявляє у Гаазі, у клітці.

Що відомо про воєнну драму "Мирний-21"

Фільм покаже історію луганського прикордонного загону, бійці якого у 2014 році вперше захищалися від російської агресії та не зрадили нашу країну. Режисер розповів "Світському життю", що їхнім головним консультантом під час роботи над стрічкою був чинний полковник прикордонної служби.

Справжню важку військову техніку спеціально для зйомок цього фільму надали ЗСУ. А ось "20 % людей у фільмі – це ті, хто пройшли війну, зокрема прикордонники, вони грають в цих епізодах. Я вам скажу, що, як на мене, вони справляються на відмінно", – доповнив Ахтем.

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