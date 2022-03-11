Режисер-документаліст приїхав до України за кілька днів після початку війни. В інтерв’ю "Радіо Свобода" він також розповів про ситуацію у Києві та про те, як білоруси воюють за Україну з 2014 року.

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Зауважимо, Антон Тележніков зняв чотири документальні фільми про білорусів, які воюють за Україну у складі українських добровольчих загонів, зокрема про загиблого в бою на Донбасі Олександра Черкашина.

Зверніть увагу. Інтерв'ю на "Радіо Свобода" опубліковане 2 березня.

У розмові з білоруською редакцією "Радіо Свобода", режисер розповів, що росіяни обстрілюють не тільки інфраструктуру, пов'язану або з обороною, або з інформацією, щоб пошкодити комунікації, а й розстрілюють мирних жителів.

Під телевежею загинули звичайні перехожі, що обгоріли від бомби. Стріляють за критичними, на їхню думку, цілями, важливими чи символічними для України. Але під обстріл підпадають і мирні жителі. Росіян це не бентежить,

– каже режисер.

"Між людьми є взаємодопомога. Пильність городян дуже висока. Це я відчув на собі. Коли фотографував на телефон, на мене почали поглядати перехожі, але встиг показати їм своє журналістське посвідчення", – доповнив він.

За словами режисера, було відчуття, що його можуть затримати, але неприязні до білорусів у Києві він не відчув.

Білоруси борються за Україну з 2014 року, віддаючи життя та кров. Однією із перших жертв на Майдані став білорус Михайло Жизневський, нам не треба нікому нічого доводити. Білоруські волонтери, як і раніше, їдуть в Україну. На жаль, ми не впливаємо на рішення, які приймає Лукашенко. Він не отримав нашої згоди на те, що робив,

– поділився кінодіяч.

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Режисера дуже вражає те, як Україна бореться та відбиває агресію. І суспільство, і армія змінилися за вісім років.

"Багато хто не збирається їхати з Києва. Люди впевнені у своїй державі, Зеленський має потужну підтримку навіть серед тих, хто його раніше не підтримував. Путін не врахував чинник українського народу. Білоруси мають брати приклад з українців. Нам не повинно бути соромно. Ми підтримуємо Україну, ми боремося. Білоруси захищають Україну зі зброєю в руках", – підсумував режисер.

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