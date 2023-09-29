Незаконно: россияне озвучили сериал "Утреннее шоу" и обвинили "Азов" в расстреле гражданских

В третьем сезоне создатели шоу "Утреннее шоу" вспомнили о войне в Украине и обстреле Мариуполя. В 4 эпизоде, вышедшем 27 сентября, персонаж Брэдли Джексон (Риз Уизерспун) получает журналистскую задачу: она должна отыскать фотографа, который сможет показать миру обстрел Мариуполя российскими войсками.

По сюжету Брэдли в феврале находилась в Украине и сохранила контактный номер украинца по имени Павел. Они договариваются о сопровождении и американский фотограф Андре Форд едет в город, чтобы совершить ужасные кадры и видео с места происшествия и передать коллегам.

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Прибыв на место, Андре звонит героини Мии Джордан (Карен Питтман) и говорит о том, что раненых в Мариуполе везут в больницу Донецка, а также, что россияне не только обстреливают город, но и убивают гражданских на улицах.

Разговор Мии и Алекса:

– Куда эвакуируют раненых?

– В госпиталь в Донецке. Россияне снова обстреливают город. Придется сидеть на месте.

– Как ты там?

– Здесь все очень плохо.

– Я под землей жив-здоров. Надеюсь, ты получишь снимки. Мое, россияне не только бомбят. Гражданских расстреливают на улицах.

– О Господи. Я поняла. Если ты не прочь, я пущу эти фото в эфир сегодня.

– Не делай ничего, пока я не выберусь.

Россияне изменили перевод "Утреннего шоу"

Впрочем, россияне взялись за озвучку сериала и, конечно, перекрутили все на свой манер. По их лживой версии, "Азов" обстреливает гражданских и бомбит Мариуполь.

Россияне изменили перевод "Утреннего шоу" / Фото Суспильне

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