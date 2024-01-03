Последствия ракетной атаки: от российских обстрелов в Киеве получил повреждения Дом кино
Во время массированного ракетного обстрела, 2 января, получил повреждения Дом кино. Об этом сообщил глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Борденюк.
Узнайте в материале, сильно ли пострадало здание и помешают ли эти повреждения провести вечер памяти Сергея Параджанова, который планировали сделать в эти дни.
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Из-за российских ракет поврежден Дом кино
Дом кино в Киеве пострадал от российских обстрелов 2 января, и получил повреждения, в частности стеклянного фасада.
Именно в этой витрине у главного входа в Дом кино Национального союза кинематографистов Украины намечалось, что на днях будет установлен баннер с символическим изображением Сергея Иосифовича Параджанова в честь его 100-летия со Дня рождения.
Сравнительно не трагически, но и наш дом задело коварной утренней атакой. Спасибо руководителю Дмитрию Кожеме, добросовестным работникам Дома кино, оперативно отреагировавшим на последствия впечатления позорного смертоносного российского лохмотья… Дом кино и союзники уже не раз доказывали, что обречены противостоять любым посягательствам,
– написал Сергей Борденюк.
Борденюк также указал, что эти повреждения не повлияют на проведение запланированного на 9 января вечера памяти великого классика украинского кино Сергея Параджанова в Доме кино.
Массированный ракетный обстрел 2 января
Утром 2 января российские войска нанесли удары по Киеву и Харькову, используя крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы. Результатом атаки – по меньшей мере пять погибших и более ста раненых.