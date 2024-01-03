Дізнайтесь в матеріалі, чи сильно постраждала будівля та, чи завадять ці пошкодження провести вечір пам'яті Сергія Параджанова, який планували зробити цими днями.

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Через російські ракети пошкоджено Будинок кіно

Будинок кіно у Києві постраждав від російських обстрілів 2 січня, і зазнав пошкоджень, зокрема скляного фасаду.

Саме у цій вітрині біля головного входу до Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України намічалося, що днями буде встановлено банер із символічним зображенням Сергія Йосиповича Параджанова на відзначення його 100-річчя з Дня народження.

Порівняно не трагічно, але й наш дім зачепило підступною вранішньою атакою.. Дякую керівнику Дмитру Кожемі, сумлінним працівникам Будинку кіно, які оперативно відреагували на наслідки враження ганебного смертоносного російського лахміття…Будинок кіно та спілчани вже не раз доводили, що приречені протистояти будь-яким зазіханням,

– написав Сергій Борденюк.

Борденюк також вказав, що ці ушкодження не вплинуть на проведення запланованого на 9 січня вечора пам'яті великого класика українського кіно, Сергія Параджанова, у Будинку кіно.

Масований ракетний обстріл 2 січня

Зранку 2 січня російські війська здійснили удари по Києву та Харкову, використовуючи крилаті та балістичні ракети. Під ударом опинились об'єкти цивільної інфраструктури та житлові квартали. Результатом атаки стало щонайменше п'ять загиблих і понад сто поранених.