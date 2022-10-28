Один из популярнейших сериалов Испании "Элита" рассекретил актерский состав 7 сезона шоу. Вместе с Мирелой Балич и Фернандо Линдес сыграет Глеб Абросимов – россиянин, живущий и работающий моделью в Испании.

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Россиянин Глеб Абросимов сыграет в 7 сезоне "Элиты"

Поклонники сериала из Европы и Украины оставили множество возмутительных комментариев. Зато россияне, также смотрящие "Элиту", стали в защиту неопытного актера. По их словам, он давно живет в Испании поэтому мол, какая разница.

Мы перешли на инстаграм-страницу Абросимова и не увидели ни одного сообщения, осуждающего действия Кремля и войну в Украине. И, как известно, если актер молчит о войне, очевидно, ее поддерживает.

Обратите внимание. К тому же в марте компания Netflix заявила, что покинула рынок России, а приложение Netflix исчезло из российских App Store и Google Play. А еще отказался от трансляции российских государственных каналов. Почему Netflix взял к своему проекту российского актера, молчащего о войне, остается под вопросом. Возможно, со временем стриминг обратит внимание на тысячи комментариев от сознательных людей и ответит.

Россиянин Глеб Абросимов / Фото из инстаграма elitenetflix

Реакция поклонников "Элиты" на россиянина в 7 сезоне

"Вы можете представить себе немецкого актера, участвовавшего, например, в британском фильме 1942 года? Так почему же я вижу в вашем сериале российского актера?";

"Смотреть точно не буду из-за российского актера, позор";

"В то время, когда многие украинцы потеряли работу, "Элита" решила нанять российского актера для своего сериала. Объясните";

"Что с тобой (Netflix, – 24 канал) не так ли? Пока Россия убивает украинцев, вы решили нанять одного из них?";

"А что, с российскими актерами уже все в порядке?";

"Пока украинцы страдают от России, вы решили взять российского актера. Молодцы, респект!";

"Наем россиян во время войны – это прямое спонсирование военных преступлений России";

"Что бы вы сказали тем украинцам, которых каждый день убивают россияне, и которые видят, что вы продолжаете"; сотрудничать с россиянами? Как вам не стыдно?

Актерский состав 7 сезона "Элиты": смотрите видео

Что известно о сериале "Элита"

Первый сезон "Элиты" вышел на Netflix в 2018 году. Сериал повествует о трех подростках, которые попадают в одну из самых элитных школ Испании. Появление в классе людей другого уровня приводит к катастрофе.

Лента получила большую популярность благодаря своему сюжету, захватывающему из первых эпизодов. В сериале рассказывается о самой престижной школе Мадрида Лас Энсинас, в которой учится будущая элита страны. Сюжет несколько похож на популярный проект "Сплетница", поэтому зрители с интересом просмотрели все 5 сезонов, которые есть в сети.

К выходу готовят 6 сезон, который следует ожидать 18 ноября 2022 года.

"Элита" 6 сезон: смотрите тизер