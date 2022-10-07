Шоу рассказывает историю 31-летней российской мошенницы Анны Сорокиной, которая после переезда из России в Германию решила, что стража большего и переехала в США. Здесь она начала убеждать нью-йоркскую элиту в том, что является наследницей немецкого происхождения, обладательницей трастового фонда в 60 миллионов евро, еще и взяла себе псевдоним – Анна Делви.

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Анна Сорокина, о которой Netflix снял сериал "Выдуманная Анна", вышла из тюрьмы

Играя на чувствах своих богатых друзей, Анна позволяла себе роскошную жизнь и благодаря доверчивости своих друзей смогла получить сотни тысяч, которые обещала вернуть, как только создастся Фонд. Ее финансовые махинации разоблачили в 2017 году.

За мошенничество Анни была приговорена к 12 годам тюремного заключения, но в феврале 2021 года ее досрочно уволили за образцовое поведение. Почти сразу Сорокина попала в иммиграционную тюрьму за нарушение визового режима. Она оспаривала свою будущую депортацию в Германию, однако судья заявил, что в случае освобождения подсудимая вероятно продолжит мошенническую деятельность, поэтому ее следует оставить за решеткой для общей безопасности.

В среду, 5 октября, Анна одержала победу в суде.

Судья справедливо признал, что Анна не представляет опасности для общества. Преодолев все препятствия, связанные с условиями ее увольнения, Анна очень рада тому, что выходит из-под стражи и может сосредоточиться на обжаловании своего неправомерного осуждения,

– отметил адвокат мошенницы Дункан Левин.

После освобождения из тюрьмы она будет находиться под пристальным 24-часовым наблюдением за указанным адресом проживания на время ее иммиграционного рассмотрения и без доступа к соцсетям. Также ему нужно будет внести залог в размере 10 тысяч долларов. Депортация Сорокини все же угрожает. Кроме того, деньги, которые Netflix заплатил мошенники за фильм, выплатят людям, ставшим жертвами ее афер. Любопытно. Оказалось, что корпорация Netflix заплатила Сорокиной сумму в размере 320 тысяч долларов! Как пишет издание Insider, 199 тысяч долларов она сразу выплатила возмещение ущерба всем банкам, 24 тысячи – на государственные штрафы, а также 75 тысяч – адвокатам, защищавшим аферистку в суде. После всех этих расходов от общей суммы у Анны осталось всего 22 тысячи долларов – а это менее 7% от общей суммы заключенного соглашения со стриминговой платформой.

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Сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.

Ранее эсорокина призналась, что хотя ей действительно интересно посмотреть, как Netflix интерпретировал предоставленные материалы, она чувствует себя очень "несвоевременной" в собственной истории. Свое заключение аферистка называла "мрачной иронией", ведь она снова была за решеткой, как и четыре года назад, когда рассказывала людям из корпорации свою правду.

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