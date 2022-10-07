Шоу рассказывает историю 31-летней российской мошенницы Анны Сорокиной, которая после переезда из России в Германию решила, что стража большего и переехала в США. Здесь она начала убеждать нью-йоркскую элиту в том, что является наследницей немецкого происхождения, обладательницей трастового фонда в 60 миллионов евро, еще и взяла себе псевдоним – Анна Делви.
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Анна Сорокина, о которой Netflix снял сериал "Выдуманная Анна", вышла из тюрьмы
Играя на чувствах своих богатых друзей, Анна позволяла себе роскошную жизнь и благодаря доверчивости своих друзей смогла получить сотни тысяч, которые обещала вернуть, как только создастся Фонд. Ее финансовые махинации разоблачили в 2017 году.
За мошенничество Анни была приговорена к 12 годам тюремного заключения, но в феврале 2021 года ее досрочно уволили за образцовое поведение. Почти сразу Сорокина попала в иммиграционную тюрьму за нарушение визового режима. Она оспаривала свою будущую депортацию в Германию, однако судья заявил, что в случае освобождения подсудимая вероятно продолжит мошенническую деятельность, поэтому ее следует оставить за решеткой для общей безопасности.
В среду, 5 октября, Анна одержала победу в суде.
Судья справедливо признал, что Анна не представляет опасности для общества. Преодолев все препятствия, связанные с условиями ее увольнения, Анна очень рада тому, что выходит из-под стражи и может сосредоточиться на обжаловании своего неправомерного осуждения,
– отметил адвокат мошенницы Дункан Левин.
После освобождения из тюрьмы она будет находиться под пристальным 24-часовым наблюдением за указанным адресом проживания на время ее иммиграционного рассмотрения и без доступа к соцсетям. Также ему нужно будет внести залог в размере 10 тысяч долларов. Депортация Сорокини все же угрожает.
Кроме того, деньги, которые Netflix заплатил мошенники за фильм, выплатят людям, ставшим жертвами ее афер.
"Выдуманная Анна": что известно о сериале
Сериал основывается на материале журналистки Джессики Пресслер "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка" в американском светском еженедельнике New York Magazine.
Ранее эсорокина призналась, что хотя ей действительно интересно посмотреть, как Netflix интерпретировал предоставленные материалы, она чувствует себя очень "несвоевременной" в собственной истории. Свое заключение аферистка называла "мрачной иронией", ведь она снова была за решеткой, как и четыре года назад, когда рассказывала людям из корпорации свою правду.
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