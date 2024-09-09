Зарабатывают кровавые рубли: 5 российских актеров, которые родом из Украины, но живут в стране врага

Ранее путь российской сцены казался логичным и выгодным для многих талантливых украинцев, которые стремились получить славу и признание. Однако война обнажила истинное лицо агрессора, и для многих украинских художников стало понятно, что ассоциация со страной врага – это позор.

Поэтому некоторые украинские актеры выехали из страны оккупанта и поддерживают Украину в сложные времена. Правда, есть "звезды", которые забыли о своих корнях, игнорируя трагедию, которая происходит в их родной стране.

Советуем Самый популярный сериал на Netflix, который стал фаворитом украинцев за последнее время

5 российских актеров, которые родом из Украины, но живут в стране врага

Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко родился в городе Днепрорудное, что находится в Запорожской области. Его детство прошло на украинской земле, однако, когда ему было 11 лет, семья решила переехать в Москву.

Несмотря на свое украинское происхождение, Станислав Бондаренко выбрал поддерживать Россию даже после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. В то время, когда его родная страна оказалась в эпицентре жестокой агрессии, актер не только остался жить и работать в России, но и открыто поддерживает политику путинского режима.



Станислав Бондаренко / Фото из сети

Виталий Гогунский

Актер, известный по своей роли Эдуарда Кузьмина в популярном российском сериале "Универ", родился в городе Кременчуг, что на Полтавщине. Высшее образование получил в Одесском национальном политехническом университете.

Гогунский в свое время пытался выступать за мир, в частности, вместе с Марией Кожевниковой исполнял песню "Мы не хотим войны! Мы объявляем мир!", которая призывала к единству и согласию. Однако, вопреки этим заявлениям, его дальнейшие действия показали другое. Актера заметили на концертах, организованных в поддержку российских оккупантов.

Также недавно Гогунский получил официальное подозрение от СБУ по нескольким пунктам, связанными с его деятельностью, поддерживающей российскую агрессию Поэтому въезд в Украину для него теперь закрыт навсегда.

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева – уроженка Одессы. Несмотря на свои украинские корни, после начала полномасштабной войны России против Украины она выбрала молчаливую позицию, избегая публичных заявлений в поддержку или осуждение жестоких действий России. Такой нейтралитет вызвал много вопросов и возмущения среди ее поклонников, которые надеялись на ее поддержку в трудные для страны времена.

Однако, даже сохраняя молчание, Нонна иногда продвигает пропагандистские нарративы, транслируемые через российские СМИ.



Нонна Гришаева / Фото из сети

Гришаева публично высказалась, что ей трудно разобраться в ситуации, и сравнила себя с маленькой девочкой, которую в суде просят выбрать, с кем жить: с мамой или папой. Эта аналогия вызвала волну критики, поскольку она попыталась представить войну как личную драму, избежав четкого осуждения войны. Многие восприняли ее слова как попытку оправдать свою пассивную позицию в момент, когда ее голос мог бы иметь весомое значение для ее родной страны.

Также в списке актеров, которые родом из Украины, но сегодня зарабатывают кровавые рубли есть Дмитрий Шевченко и Юрий Батурин. Во время, когда моральные ценности стали основой для определения, кто является патриотом, а кто – предателем, эти "звезды" выбрали путь, который воспринимается как пренебрежение к родной стране и государственная измена