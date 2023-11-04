Читайте на сайте 24 Канала, кто из уроженцев украинских городов из этой актерской подборки после переезда в Москву забыл Родину, и поддерживает путинский режим.

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Российские актеры с украинскими корнями

Виталий Гогунский

Актер, известный своей ролью Эдуарда Кузьмина в российском сериале "Универ", родился в Кременчуге. Свое детство он провел в Полтавской области, а высшее образование получил в Одесском национальном политехническом университете по специальности "Инженер-технолог машиностроения". Гогунский, несколько лет назад исполнявший вместе с Марией Кожевниковой песню "Мы не хотим войны! Мы объявляем мир!", был замечен на концертах, организованных для поддержки русских солдат. Так что, похоже, Виталий уже забыл о своем происхождении.

Нонна Гришаева

Известная русская актриса и пародистка родилась в Одессе. Свои первые роли в театре и кино Нонна сыграла в фильме Одесской киностудии и на сцене Одесского театра оперетты. Однако актерское образование Гришаева получила в России, в Щукинском училище. В начале марта бывшая одесситка попыталась проявить чувства к бывшей Родине, сравнив войну России с Украиной с семейным конфликтом и выразив желание примириться.

Дмитрий Шевченко

Актер, получивший известность благодаря сериалу "Мажор", родился в Одессе. В своем родном городе он завершил обучение на инженерно-экономическом факультете Одесского политехнического института и был активным участником команды веселых и сообразительных (КВН). Актерское образование Дмитрий Шевченко получил в начале 90-х годов в Ленинграде. В течение некоторого времени он работал в одном из театров Санкт-Петербурга, а с 1997 года постоянно проживает в Москве. В отличие от многих своих коллег Дмитрий воздерживается от выражения политических взглядов в публичных заявлениях, поэтому его отношение к войне в Украине остается неизвестным.

Ольга Красько

Актриса родилась в Харькове в семье, где отец был русским, а мать – украинкой. Вместе с родителями она переехала в Москву, где в начале 2000-х окончила обучение в Школе-студии МХАТ. Говоря о войне, Ольга Красько выразила мнение, что "все в руках Божьих" и отметила, что все люди в мире должны стать "добрее и терпеливее друг к другу". Также известно, что она выступала для раненых русских солдат в больнице.

Ярослав Бойко

Артист родился в Киеве и мечтал об учебе в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Однако в вузах обучение проводилось на украинском языке, и из-за русизмов и проблем с произношением Ярослава, он решил перейти в Москву, где получил актерское образование в Школе-студии МХАТ.

Ярослав Бойко избегает высказываний по политическим темам, однако в одном из своих интервью, которые были даны давно, он отметил, что его не принимают как "своего" ни в Украине, ни в России. В Киеве его называют "москалем", в Москве – "хохлом".

Юрий Батурин

Звезда сериала "Обручальное кольцо" родился в селе Ставидло Кировоградской области. С 14 лет будущий актер получал образование в Днепропетровске. В этом городе он решил поступить в театральный вуз, но из-за низкого роста сначала изучал кукольное искусство. Позже Юрий смог перейти на актерский факультет. После кратковременной работы в Днепропетровском театре юного зрителя Батурин отправился в Москву, где получил второе актерское образование в Российской академии театрального искусства.

На тему войны Юрий выразил свое мнение, указав, что Россия не покинет Украину и обнулит ее как государство, возможно, переименует в "Новороссия" или "Малороссия". Он также выразил мнение, что Украина – это "искусственная конструкция" и считает украинский язык диалектом славянского языка.