Читайте на сайті 24 Каналу, хто з уродженців українських міст із цієї акторської добірки після переїзду до Москви забув про Батьківщину, та підтримує путінський режим.

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Російські актори з українським корінням

Віталій Гогунський

Актор, який відомий своєю роллю Едуарда Кузьміна в російському серіалі "Універ", народився в Кременчуці. Своє дитинство він провів в Полтавській області, а вищу освіту отримав в Одеському національному політехнічному університеті за спеціальністю "Інженер-технолог машинобудування". Гогунський, який кілька років тому виконував разом із Марією Кожевніковою пісню "Ми не хочемо війни! Ми оголошуємо мир!", був помічений на концертах, організованих для підтримки російських солдатів. Тож, схоже, Віталій уже забув про своє походження.

Нонна Гришаєва

Відома російська актриса та пародистка народилася в Одесі. Свої перші ролі в театрі та кіно Нонна виконала в фільмі Одеської кіностудії та на сцені Одеського театру оперети. Проте акторську освіту Гришаєва здобула в Росії, в Щукінському училищі. На початку березня колишня одеситка спробувала проявити почуття до колишньої Батьківщини, порівнявши війну Росії з Україною з сімейним конфліктом і висловивши бажання до примирення.

Дмитро Шевченко

Актор, який здобув популярність завдяки серіалу "Мажор", народився в Одесі. У своєму рідному місті він завершив навчання на інженерно-економічному факультеті Одеського політехнічного інституту та був активним учасником команди веселих і кмітливих (КВК). Акторську освіту Дмитро Шевченко здобув на початку 90-х років у Ленінграді. Протягом певного часу він працював у одному з театрів Санкт-Петербурга, а з 1997 року постійно проживає в Москві. На відміну від багатьох своїх колег, Дмитро утримується від висловлення політичних поглядів у публічних заявах, тому його ставлення до війни в Україні залишається невідомим.

Ольга Красько

Актриса народилася в Харкові у сім'ї, де батько був росіянином, а мати – українкою. Разом із батьками вона переїхала до Москви, де на початку 2000-х закінчила навчання в Школі-студії МХАТ. Говорячи про війну, Ольга Красько висловила думку, що "все в руках Божих" і наголосила на тому, що всі люди у світі мають стати "добрішими та більш терплячими один до одного". Також відомо, що вона виступала для поранених російських солдатів у шпиталі.

Ярослав Бойко

Артист народився в Києві та мріяв про навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. Однак у ВНЗ навчання проводилося українською мовою, і через русизми та проблеми з вимовою Ярослава, він вирішив перейти до Москви, де здобув акторську освіту в Школі-студії МХАТ.

Ярослав Бойко уникає висловлювань на політичні теми, проте в одному зі своїх інтерв'ю, які були дані давно, він зазначив, що його не приймають як "свого" ні в Україні, ні в Росії. В Києві його називають "москалем", в Москві – "хохлом".

Юрій Батурін

Зірка серіалу "Обручка" народився в селі Ставидла Кіровоградської області. З 14 років майбутній актор здобував освіту у Дніпропетровську. У цьому місті він вирішив вступити до театрального ВНЗ, але через низький зріст спочатку вивчав лялькове мистецтво. Згодом Юрій зміг перейти на акторський факультет. Після короткочасної роботи в Дніпропетровському театрі юного глядача, Батурін вирушив до Москви, де отримав другу акторську освіту у Російській академії театрального мистецтва.

На тему війни Юрій висловив свою думку, вказавши, що Росія не залишить Україну та обнулить її як державу, можливо, перейменує на "Новоросія" або "Малоросія". Він також висловив думку, що Україна – це "штучна конструкція" та вважає українську мову діалектом слов'янської мови.