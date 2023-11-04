6 российских актеров, имеющих украинские корни

Многие российские актеры сегодня поддерживают Путина и войну России против Украины. Среди них также те звезды, которые имеют украинские корни, но все равно поддались враждебной пропаганде.

Читайте на сайте 24 Канала, кто из уроженцев украинских городов из этой актерской подборки после переезда в Москву забыл Родину, и поддерживает путинский режим.

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Российские актеры с украинскими корнями

Виталий Гогунский

Актер, известный своей ролью Эдуарда Кузьмина в российском сериале "Универ", родился в Кременчуге. Свое детство он провел в Полтавской области, а высшее образование получил в Одесском национальном политехническом университете по специальности "Инженер-технолог машиностроения". Гогунский, несколько лет назад исполнявший вместе с Марией Кожевниковой песню "Мы не хотим войны! Мы объявляем мир!", был замечен на концертах, организованных для поддержки русских солдат. Так что, похоже, Виталий уже забыл о своем происхождении.

Нонна Гришаева

Известная русская актриса и пародистка родилась в Одессе. Свои первые роли в театре и кино Нонна сыграла в фильме Одесской киностудии и на сцене Одесского театра оперетты. Однако актерское образование Гришаева получила в России, в Щукинском училище. В начале марта бывшая одесситка попыталась проявить чувства к бывшей Родине, сравнив войну России с Украиной с семейным конфликтом и выразив желание примириться.

Дмитрий Шевченко

Актер, получивший известность благодаря сериалу "Мажор", родился в Одессе. В своем родном городе он завершил обучение на инженерно-экономическом факультете Одесского политехнического института и был активным участником команды веселых и сообразительных (КВН). Актерское образование Дмитрий Шевченко получил в начале 90-х годов в Ленинграде. В течение некоторого времени он работал в одном из театров Санкт-Петербурга, а с 1997 года постоянно проживает в Москве. В отличие от многих своих коллег Дмитрий воздерживается от выражения политических взглядов в публичных заявлениях, поэтому его отношение к войне в Украине остается неизвестным.

Ольга Красько

Актриса родилась в Харькове в семье, где отец был русским, а мать – украинкой. Вместе с родителями она переехала в Москву, где в начале 2000-х окончила обучение в Школе-студии МХАТ. Говоря о войне, Ольга Красько выразила мнение, что "все в руках Божьих" и отметила, что все люди в мире должны стать "добрее и терпеливее друг к другу". Также известно, что она выступала для раненых русских солдат в больнице.

Ярослав Бойко

Артист родился в Киеве и мечтал об учебе в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Однако в вузах обучение проводилось на украинском языке, и из-за русизмов и проблем с произношением Ярослава, он решил перейти в Москву, где получил актерское образование в Школе-студии МХАТ.

Ярослав Бойко избегает высказываний по политическим темам, однако в одном из своих интервью, которые были даны давно, он отметил, что его не принимают как "своего" ни в Украине, ни в России. В Киеве его называют "москалем", в Москве – "хохлом".

Юрий Батурин

Звезда сериала "Обручальное кольцо" родился в селе Ставидло Кировоградской области. С 14 лет будущий актер получал образование в Днепропетровске. В этом городе он решил поступить в театральный вуз, но из-за низкого роста сначала изучал кукольное искусство. Позже Юрий смог перейти на актерский факультет. После кратковременной работы в Днепропетровском театре юного зрителя Батурин отправился в Москву, где получил второе актерское образование в Российской академии театрального искусства.

На тему войны Юрий выразил свое мнение, указав, что Россия не покинет Украину и обнулит ее как государство, возможно, переименует в "Новороссия" или "Малороссия". Он также выразил мнение, что Украина – это "искусственная конструкция" и считает украинский язык диалектом славянского языка.