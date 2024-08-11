Кино 24 расскажет о 5 российских сериалах, которые запрещены для просмотра в Украине. Их нельзя смотреть из-за популяризации российских силовых структур и участие в них актеров, которые угрожают национальной безопасности.

К слову Изменилась и выпускает песни: как сложилась жизнь Марины Сердешнюк, которая сыграла Катю в "Сватах"

"Не родись красивой".

Сериал был на пике популярности в 2005 – 2006 годах и годами транслировался в Украине. Он рассказывает о конвенционально непривлекательной секретарше Кате Пушкаревой, которую решает соблазнить ее шеф для обмана. Кино запретили из-за участия в нем актеров, которые угрожают национальной безопасности.

"Кадеты"

В центре сюжета – повседневная жизнь кадетов Суворовского военного училища. Сериал популяризирует российские силовые структуры, изображая как можно лучше людей в военной форме. Но по факту зверств, которые совершает российская армия, мы видим обратное. Вполне вероятно, что "Кадеты" вдохновили молодежь идти в армию и участвовать в преступном вторжении.



Этот сериал запрещено смотреть в Украине / Кадр из сериала

"Кухня"

Один из самых дорогих российских ситкомов рассказывает о перипетиях в коллективе элитного ресторана французской кухни. Его запретили из-за участия в сериале актеров, которые поддержали войну России против Украины.

"Светофор"

В центре сюжета – история трех 30-летний мужчин, которые по-разному решают проблемы своей личной жизни. В сериале тоже снялись актеры, которые поддержали российского диктатора.



Этот сериал запрещено смотреть в Украине / Кадр из сериала

"Офицерские жены"

Сериал рассказывает о военных и их семьях. Его запретили и из-за политического контекста, и потому, что в нем приняли участие лица, которые угрожают нацбезопасности.

Уже давно пора отказаться от враждебного контента. Вместо этого стоит узнавать больше и популяризировать украинское кино. К тому же внимания стоят популярные зарубежные сериалы, качество которых в несколько раз превышает российские.