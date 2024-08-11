Кіно 24 розповість про 5 російських серіалів, які заборонені для перегляду в Україні. Їх не можна дивитися через популяризацію російських силових структур та участь у них акторів, які загрожують національній безпеці.

До слова Змінилася і випускає пісні: як склалося життя Марини Сердешнюк, яка зіграла Катю у "Сватах"

"Не родись вродлива".

Серіал був на піку популярності у 2005 – 2006 роках та роками транслювався в Україні. Він розповідає про конвенційно непривабливу секретарку Катю Пушкарьову, яку вирішує звабити її шеф для обману. Кіно заборонили через участь у ньому акторів, які загрожують національній безпеці.

"Кадети"

У центрі сюжету – повсякденне життя кадетів Суворовського військового училища. Серіал популяризує російські силові структури, зображаючи якнайкраще людей у військовій формі. Та за фактом звірств, які чинить російська армія, ми бачимо протилежне. Цілком імовірно, що "Кадети" надихнули молодь йти в армію та брати участь у злочинному вторгненні.



Цей серіал заборонено дивитися в Україні / Кадр з серіалу

"Кухня"

Один з найдорожчих російських ситкомів розповідає про перипетії в колективі елітного ресторану французької кухні. Його заборонили через участь у серіалі акторів, які підтримали війну Росії проти України.

"Світлофор"

У центрі сюжету – історія трьох 30-річний чоловіків, які по-різному розв'язують проблеми свого особистого життя. У серіалі теж знялися актори, які підтримали російського диктатора.



Цей серіал заборонено дивитися в Україні / Кадр з серіалу

"Офіцерські дружини"

Серіал розповідає про військових та їхні родини. Його заборонили і через політичний контекст, і тому, що в ньому взяли участь особи, які загрожують нацбезпеці.

Уже давно настав час відмовитися від ворожого контенту. Натомість варто дізнаватися більше та популяризувати українське кіно. До того ж уваги вартують популярні закордонні серіали, якість яких у кілька разів перевищує російські.