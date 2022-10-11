Семья Бардина до 1941 жила в Киеве. Затем она была эвакуирована в Оренбург, где и родился Гарри. Впоследствии родители вернулись в Украину, сейчас похоронены в Киеве.

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Российский режиссер Гарри Бардин о родственниках в Украине

В интервью Екатерине Гордеевой, которую в России называют "иноагентом", он назвал себя киевлянином.

Я – киевлянин. Моя родная сестра живет в Киеве. Я каждый вечер звоню ей и спрашиваю о количестве воздушных тревог, которые были. Для меня это так близко. Мои родители там похоронены. Это все для меня страшный период,

– сказал он.

"Она, хоть младше меня, но гораздо более больна. У нее в подъезде есть бомбоубежище, но ей там неудобно. Сидеть она не может, ей проще лежать, а лежать там невозможно. Поэтому она не ходит в бомбоубежище, убеждая меня , что ей лучше сдохнуть в своей квартире. И убедить ее я не могу. Это моя боль, с которой я живу", – дополнил он.

Гражданская позиция Бардина Бардин выступает с жесткой критикой диктаторского режима Путина. В 2014 году в знак солидарности с Украиной подписал письмо "Мы с Вами!" В 2018 году публично поддержал Олега Сенцова. Во время полномасштабной войны подписал открытое коллективное письмо Конгресса интеллигенции России "Вы будете прокляты!", в котором говорится о разжигании войны Россией.



Гарри Бардин / Фото из Википедии