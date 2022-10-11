Сім’я Бардіна до 1941 року жила у Києві. Потім вона евакуювалася до Оренбурга, де й народився Гаррі. Згодом батьки повернулися до України, зараз поховані у Києві.

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Російський режисер Гаррі Бардін про родичів в Україні

В інтерв’ю Катерині Гордєєвій, яку в Росії називають "іноагентом", він назвав себе киянином.

Я – киянин. Моя рідна сестра живе в Києві. Я щовечора телефоную їй і запитую про кількість повітряних тривог, які були. Для мене це так близько. Мої батьки там поховані. Це все для мене страшний період,

– сказав він.

"Вона, хоч молодша за мене, але набагато більш хвора. У неї в під'їзді є бомбосховище, але їй там незручно. Сидіти вона не може, їй простіше лежати, а лежати там неможливо. Тому вона не ходить до бомбосховища, переконуючи мене, що їй краще здохнути у своїй квартирі. І переконати її я не можу. Це мій біль, з яким я живу", – доповнив він.

Громадянська позиція Бардіна Бардін виступає з жорсткою критикою диктаторського режиму Путіна. У 2014 році на знак солідарності з Україною підписав лист "Ми з Вами!". У 2018 році публічно підтримав Олега Сенцова. Під час повномасштабної війни підписав відкритий колективний лист Конгресу інтелігенції Росії "Ви будете прокляті!", в якому йдеться про розпалювання війни Росією.



Гаррі Бардін / Фото з Вікіпедії