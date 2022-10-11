"Это моя боль, с которой я живу": российский режиссер рассказал, что переживает за больную сестру в Киеве
Один из самых известных российских режиссеров-аниматоров Гарри Бардин поделился, что тяжело переживает войну в Украине. По его словам, он каждый день звонит больной сестре в Киеве и просит ее идти в бомбоубежище во время воздушных тревог.
Семья Бардина до 1941 жила в Киеве. Затем она была эвакуирована в Оренбург, где и родился Гарри. Впоследствии родители вернулись в Украину, сейчас похоронены в Киеве.
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Российский режиссер Гарри Бардин о родственниках в Украине
В интервью Екатерине Гордеевой, которую в России называют "иноагентом", он назвал себя киевлянином.
Я – киевлянин. Моя родная сестра живет в Киеве. Я каждый вечер звоню ей и спрашиваю о количестве воздушных тревог, которые были. Для меня это так близко. Мои родители там похоронены. Это все для меня страшный период,
– сказал он.
"Она, хоть младше меня, но гораздо более больна. У нее в подъезде есть бомбоубежище, но ей там неудобно. Сидеть она не может, ей проще лежать, а лежать там невозможно. Поэтому она не ходит в бомбоубежище, убеждая меня , что ей лучше сдохнуть в своей квартире. И убедить ее я не могу. Это моя боль, с которой я живу", – дополнил он.