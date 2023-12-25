Приятным бонусом Рождества является то, что можно отдохнуть от обыденной рутины и посвятить время любимому человеку. В частности, в праздничной атмосфере посмотреть легкие романтические фильмы. Какие именно – выбирайте дальше в материале 24 Канала.
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"Как выйти замуж за миллиардера", 2011
Начинаем нашу подборку трогательной комедией о скромной девушке Ким, родом из маленького английского города, которая устраивается на работу в престижный горнолыжный курорт, расположенный в Альпах. Сначала Ким тяжело привыкнуть к среде, в которой она оказалась, однако впоследствии ей начинает нравиться жизнь, в которой много рискованных поступков и острых ощущений.
Конечно же, нельзя обойтись без любви. К Ким начинает проявлять симпатию сын владельца курорта, однако, насколько искренними являются его чувства?
"Как выйти замуж за миллиардера": смотрите онлайн трейлер фильма
"Принц на Рождество", 2017
Молодая амбициозная журналистка отмечает Рождество гораздо раньше. Она отправляется за границу, чтобы написать материал об упорном принце, которому прочат трон короля.
"Принц на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождественские каникулы", 2022
Отношения Ким с любимым рушатся из-за ее непрерывной работы и отсутствия отдыха. Мама девушки видит, как дочь разрушает свою личную жизнь и решает отправиться вместе с ней на отдых в уютное имение посреди леса. Там Ким встречает высокомерного Марка, вместе с которым придется выдержать все тяготы сосуществования в эти предновогодние дни и почувствовать на себе магию Рождества.
"Рождественские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Дневник Ноэль", 2022
В Рождество писатель убирает дом, в котором провел детство, и встречает женщину, которая ищет свою родную мать. Раскроет ли старый дневник их прошлое и сердца?
"Дневник Ноэль": смотрите онлайн трейлер фильма