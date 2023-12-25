Приємним бонусом Різдва є те, що можна відпочити від буденної рутини та присвятити час коханій людині. Зокрема, у святковій атмосфері переглянути легкі романтичні фільми. Які саме – обирайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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"Як вийти заміж за мільярдера", 2011

Починаємо нашу добірку зворушливою комедією про скромну дівчину Кім, родом з маленького англійського міста, яка влаштовується на роботу в престижний гірськолижний курорт, що розташований в Альпах. Спочатку Кім важко звикнути до середовища, в якому вона опинилася, однак згодом їй починає подобатися життя, в якому багато ризикованих вчинків і гострих відчуттів.

Звісно ж, не можна обійтися без кохання. До Кім починає проявляти симпатію син власника курорту, однак, наскільки щирими є його почуття?

"Як вийти заміж за мільярдера": дивіться онлайн трейлер фільму

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Принц на Різдво", 2017

Молода амбітна журналістка відзначає Різдво значно раніше. Вона відправляється за кордон, щоб написати матеріал про завзятого принца, якому пророкують трон короля.

"Принц на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяні канікули", 2022

Стосунки Кім з коханим руйнуються через її безперервну роботу та відсутність відпочинку. Мама дівчини бачить, як донька руйнує своє особисте життя та вирішує відправитися разом з нею на відпочинок у затишний маєток посеред лісу. Там Кім зустрічає зарозумілого Марка, разом з яким доведеться витримати всі тягарі співіснування у ці передноворічні дні та відчути на собі магію Різдва.

"Різдвяні канікули": дивіться онлайн трейлер фільму