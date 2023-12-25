Приємним бонусом Різдва є те, що можна відпочити від буденної рутини та присвятити час коханій людині. Зокрема, у святковій атмосфері переглянути легкі романтичні фільми. Які саме – обирайте далі у матеріалі 24 Каналу.
Цікаво Зимова доза адреналіну: 4 фільми про лижний спорт
"Як вийти заміж за мільярдера", 2011
Починаємо нашу добірку зворушливою комедією про скромну дівчину Кім, родом з маленького англійського міста, яка влаштовується на роботу в престижний гірськолижний курорт, що розташований в Альпах. Спочатку Кім важко звикнути до середовища, в якому вона опинилася, однак згодом їй починає подобатися життя, в якому багато ризикованих вчинків і гострих відчуттів.
Звісно ж, не можна обійтися без кохання. До Кім починає проявляти симпатію син власника курорту, однак, наскільки щирими є його почуття?
"Як вийти заміж за мільярдера": дивіться онлайн трейлер фільму
"Принц на Різдво", 2017
Молода амбітна журналістка відзначає Різдво значно раніше. Вона відправляється за кордон, щоб написати матеріал про завзятого принца, якому пророкують трон короля.
"Принц на Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму
"Різдвяні канікули", 2022
Стосунки Кім з коханим руйнуються через її безперервну роботу та відсутність відпочинку. Мама дівчини бачить, як донька руйнує своє особисте життя та вирішує відправитися разом з нею на відпочинок у затишний маєток посеред лісу. Там Кім зустрічає зарозумілого Марка, разом з яким доведеться витримати всі тягарі співіснування у ці передноворічні дні та відчути на собі магію Різдва.
"Різдвяні канікули": дивіться онлайн трейлер фільму
"Щоденник Ноель", 2022
На Різдво письменник прибирає будинок, у якому провів дитинство, і зустрічає жінку, яка шукає свою рідну матір. Чи розкриє старий щоденник їхнє минуле й серця?
"Щоденник Ноель": дивіться онлайн трейлер фільму