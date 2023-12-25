Что посмотреть с любимым на Рождество: 4 романтических фильма для просмотра в паре

Во время войны мы все больше ценим праздники в кругу самых родных. Это тот период, когда хочется сполна насладиться домашним уютом.

Приятным бонусом Рождества является то, что можно отдохнуть от обыденной рутины и посвятить время любимому человеку. В частности, в праздничной атмосфере посмотреть легкие романтические фильмы. Какие именно – выбирайте дальше в материале 24 Канала.

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"Как выйти замуж за миллиардера", 2011

Начинаем нашу подборку трогательной комедией о скромной девушке Ким, родом из маленького английского города, которая устраивается на работу в престижный горнолыжный курорт, расположенный в Альпах. Сначала Ким тяжело привыкнуть к среде, в которой она оказалась, однако впоследствии ей начинает нравиться жизнь, в которой много рискованных поступков и острых ощущений.

Конечно же, нельзя обойтись без любви. К Ким начинает проявлять симпатию сын владельца курорта, однако, насколько искренними являются его чувства?

"Как выйти замуж за миллиардера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Принц на Рождество", 2017

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компаніяпідтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Молодая амбициозная журналистка отмечает Рождество гораздо раньше. Она отправляется за границу, чтобы написать материал об упорном принце, которому прочат трон короля.

"Принц на Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественские каникулы", 2022

Отношения Ким с любимым рушатся из-за ее непрерывной работы и отсутствия отдыха. Мама девушки видит, как дочь разрушает свою личную жизнь и решает отправиться вместе с ней на отдых в уютное имение посреди леса. Там Ким встречает высокомерного Марка, вместе с которым придется выдержать все тяготы сосуществования в эти предновогодние дни и почувствовать на себе магию Рождества.

"Рождественские каникулы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневник Ноэль", 2022

В Рождество писатель убирает дом, в котором провел детство, и встречает женщину, которая ищет свою родную мать. Раскроет ли старый дневник их прошлое и сердца?

"Дневник Ноэль": смотрите онлайн трейлер фильма