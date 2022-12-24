В канун Рождества: 5 фильмов с рождественской атмосферой для всей семьи

25 декабря мы будем праздновать Рождество западного обряда, а к Новому году остаются считанные дни. Редакция Кино 24 подготовила лучшие фильмы, наполненные рождественской атмосферой и настроением для ваших уютных выходных в семейном кругу.

Семья начинает собираться за праздничным столом, ведь Святой Вечер уже близко. Но, что может быть лучше совместного семейного просмотра рождественских лент после застолья? Все же не забудьте запастись пампухом и компотом, или штоленами и какао, ведь впереди вас ждет длинный киномарафон!

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Дух Рождества

В этой музыкальной комедии на рождественскую тематику сыграли талантливые Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс. Фильм можно назвать современным изложением повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня". По сюжету, Духу настоящего Рождества стоит уходить на пенсию, но он находит мужчину, который поможет ему смириться с его собственным прошлым.

"Дух Рождества": смотрите трейлер

Рождество с тобой

Эта душевная романтическая комедия каждому придется по душе. Эйми Гарсия и Фредди Принц-младший сыграли фантастическую пару. По сюжету, узор ищет мотивации и вдохновения для нового праздничного хита. И, исполняя рождественское пожелание одной фанатки, получает шанс на настоящую любовь.

"Рождество с тобой": смотрите трейлер

Я верю в Санта-Клауса

Это праздничная комедийная мелодрама о любви, в которой сыграли Кристина Мур и Джон Дьюси. После почти полугодовой счастливой жизни Лиза узнает, что Том обожает ненавидящий праздник. Будет ли на Рождество еще один шанс? Узнайте после просмотра ленты.

"Я верю в Санта-Клауса": смотрите трейлер

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Незабываемое Рождество

Романтическая рождественская комедия из Линдси Лохан после ее 9-летнего перерыва в кино. Картина рассказывает о наследнице, которая потеряла память и оказалась на попечении вдовца. Фильм будет интересен для просмотра всей семьей.

"Незабываемое Рождество": смотрите трейлер

Дневник Ноэль

Душевная мелодрама, в которой между Джастином Гартли и Барретт Досс вспыхивает искра. На основе бестселлера Ричарда Пола Эванса. По сюжету на Рождество писатель убирает дом, в котором провел детство, и встречает женщину, которая ищет свою родную мать. Раскроет ли старый дневник их прошлое и сердца? Узнайте после просмотра ленты.

"Дневник Ноэль": смотрите трейлер