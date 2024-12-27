8 рождественских эпизодов из сериала "Друзья", которые стоит посмотреть в зимние выходные

В знаменитом сериале "Друзья" почти каждый сезон есть праздничный эпизод. Эти серии показывают веселые и забавные моменты, которые поднимут настроение в зимние выходные.

24 Канал собрал рождественские эпизоды "Друзей", которые помогут окунуться в атмосферу зимних праздников. От забавных танцев Росса и Моники до того, как Чендлер делает сложное решение, чтобы быть на праздники дома.

Смотрите также От историй любви до захватывающих триллеров: 10 самых популярных сериалов 2024 года

Сезон 2, серия 9 – "Эпизод с отцом Фиби"

Первая рождественская серия рассказывает о попытке Моники и Рэйчел расплатиться за коммунальные услуги чаевые печеньем, а не наличными. Они устраивают вечеринку в квартире, но не могут выключить обогреватель. Тем временем Фиби отправляется на поиски своего отца вместе с Джои и Чендлером.



"Друзья" на Рождество / Кадр из сериала

Сезон 3, серия 10 – "Эпизод, в котором Рэйчел увольняется"

Рэйчел бросает работу в кофейне, поскольку стремится к карьере в сфере моды. Фиби с грустью узнает о том, что некрасивые рождественские елки уничтожают, а Росс случайно ломает ногу девочке-скауту и теперь вынужден продавать за нее печенье.

Сезон 4, серия 10 – "Эпизод с девушкой из Погебси"

Росс разрывается между двумя женщинами, а Джои пытается помочь Монике завоевать уважение среди ее персонала на новой работе. Фиби пытается написать идеальную рождественскую песню для своих друзей, однако есть небольшая проблема с рифмой.

Рождественская песня Фиби: смотрите видео онлайн

Сезон 5, эпизод 10 – "Эпизод с сестренкой Дени"

Фиби решает собирать средства для нуждающихся. Друзья ссорятся между собой, а Моника и Чендлер в дальнейшем скрывают ее отношения. Тем временем Рэйчел встречается с Дени, но ее пугают его отношения с сестрой.

Сезон 6, эпизод 10 – "Эпизод с халтуркой"

Росс и Моника зажигают сцену на новогоднем шоу Дика Кларка, а Джои хочет получить поцелуй от Джанин в полночь. Фиби, Чендлер и Рейчел спешно ищут рождественские подарки Моники.

Танец Росса и Моники: смотрите видео онлайн

Сезон 7, эпизод 10 – "Эпизод с Рождественским Броненосцем"

Росс одевается в костюм броненосца, чтобы рассказать сыну Бену о Хануке. Чендлеру удается больше удивить мальчика, одевшись Санта-Клаусом. Фиби тем временем пытается выгнать Рэйчел из квартиры Джои.



"Друзья" на Рождество / Кадр из сериала

Сезон 8, эпизод 11 – "Эпизод с серьезным шагом для Росса"

Росс и его девушка Мона решают вместе разослать рождественские открытки. Чендлер проводит время со своим боссом.

Сезон 9, эпизод 10 - "Эпизод с Рождеством в Талси"

Чендлер решает уволиться с работы после того, как его пытается соблазнить коллега. Он возвращается домой на праздники, утешив Монику и друзей.