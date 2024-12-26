24 Канал подготовил список самых популярных сериалов 2024 года, что посмотрели миллионы зрителей и вызвали оживленные дискуссии в социальных сетях. От глобальных хитов Netflix до интересных украинских проектов – эти сериалы уверенно занимают свое место среди любимцев публики.

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"Бриджертоны" 3 сезон

Количество серий: 8 (всего – 24)

Костюмированный телесериал рассказывает о жизни семьи Бриджертонов в Мейфере во времена эпохи Регентства. Четверо братьев – Энтони, Бенедикт, Колин и Грегори, а также их сестры: Дафни, Элоиза, Франческа и Гиацинта находятся в поисках настоящей любви.

Первый сезон этого сериала вышел в 2020, а уже в 2024 году на Netflix состоялась премьера третьего сезона. Он был посвящен отношениям Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Сериал в очередной раз заполонил соцсети и стал одним из самых популярных лент года на Netflix.

"Бриджертоны" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Единожды солгав"

Количество серий: 8

В центре сюжета британского триллера – бывшая военная Майя Стерн, которая пытается вернуться к нормальной жизни после жестокого убийства ее мужа. Жизнь женщины переворачивается с ног на голову, когда она замечает Джо на камерах наблюдения. Майя начинает собственное расследование, но с каждым шагом тайн только увеличивается.

"Единожды солгав": смотрите трейлер онлайн

"Олененок"

Количество серий: 7

Британский мини-сериал создан Ричардом Гаддом – для сюжета он адаптировал собственное автобиографическое шоу, основанное на реальном опыте.

Главный герой Донни – бармен в пабе, который из вежливости угощает несчастную клиентку. Она взамен начинает его преследовать и становится словно одержимой. Это превращает жизнь обоих в кошмар, однако Донне придется еще и столкнуться со своей скрытой травмой.

"Олененок": смотрите трейлер онлайн

"Джентльмены"

Количество серий: 8

Комедийный боевик является продолжением одноименного фильма. Молодой капитан-британец Эдди возвращается в семейное поместье, чтобы попрощаться с отцом, который умирает. По приезду он обнаруживает, что унаследовал все его имущество и огромное имение, которое используют для незаконной торговли. На долю от прибыли претендуют еще и несколько влиятельных гангстеров.

"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Гризельда"

Количество серий: 6

Биографический криминальный мини-сериал рассказывает о жизни Гризельды Бланко – колумбийской криминальной личности, "крестной матери кокаина", Черной цели. В эпизодах показывают, почему женщина начала заниматься незаконными продажами, чем расплачивалась за заработанное и как долго шла к своей цели.

"Гризельда": смотрите трейлер онлайн

"Задача 3 тел"

Количество серий: 8

Научно-фантастический телесериал создан по мотивам трилогии китайского писателя Лю Цисиня. Он рассказывает о том, как пятеро талантливых ученых в разный период и на разных континентах понимают: существование человечества под большой угрозой.

Все начинается в Китае, когда в космос прислали сигналы для установления связи с инопланетными ствріннями. Одна из цивилизаций подхватывает сигнал и отправляется на землю. Сериал около двух месяцев находился в топах на Netflix.

"Задача 3 тел": смотрите трейлер онлайн

"Медведь" 3 сезон

Количество серий: 10 (всего – 28)

Талантливый повар Карми возвращается в родной Чикаго, где наследует семейную закусочную. Он решает исправить положение и восстановить ресторан.

В 2024 году вышел третий сезон, где Карми вместе с командой хочет улучшить свое заведение до мирового уровня. Он выкладывается на максимум и требует такой же отдачи от работников. На фоне между героями возникают романтические отношения и чувства, что также питают их талант и стремление к изменениям.

"Медведь" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

Предлагаем обратить внимание и на эти украинские сериалы. Их чаще всего обсуждали в сети в этом году.

"Реванш"

Количество серий: 24

23-летняя Валентина – талантливый технолог в сфере химии, которая мечтает о научных открытиях и успехе. Ее жизнь кардинально меняется после измены близкого человека. Оказавшись в центре опасных интриг, Валентина теряет все: жениха, дом и доверие окружения, а в конце концов и попадает в тюрьму.

Несмотря на тяжелые испытания, она остается искренней и не теряет веру в справедливость и любовь. Сериал демонстрирует, как, даже пережив потери, можно найти силы двигаться дальше и строить новую жизнь.

"Реванш": смотрите 1 серию онлайн

"К.О.Д."

Количество серий: 108

Сериал "К.О.Д." (криминалистически-оперативный департамент") рассказывает о новом специальном подразделении украинской полиции, который сформировали из лучших специалистов агентства "ОСА" и Водной полиции. Детективы, которые имеют опыт в расследованиях как на воде, так и на суше, будут расследовать загадочные преступления. Им будет помогать искусственный интеллект под названием К.О.Д.

"К.О.Д.": смотрите трейлер онлайн

"Узнай меня"

Количество серий: 8

Криминальный драматический сериал рассказывает о Вере, дочери бывшего полицейского. Отец воспитывал ее строго, думая, что так он сможет оградить ее от мира. Вера хочет познать, что такое настоящая любовь. Но взамен на ее долю пришлись испытания, с которыми справиться может не каждый. Девушка не только не отчаялась, но и сохранила в душе свет.

"Узнай меня": смотрите трейлер онлайн

Истории о любви, незаконной торговле, драматические расследования и яркие комедии – в этом многообразии каждый найдет что-то свое.