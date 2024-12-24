Среди самых ожидаемых кинопремьер: "Супермен", "Аватар 3", "Капитан Америка: Дивный новый мир" и "F1". Премьеры еще каких фильмов запланированы на 2025 год, узнавайте в материале 24 Канала.

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"Супермен"

Премьера в США: 11 июля 2025 года

В фильме рассказывается о Кларке Джозефе Кенте. Он – беженец с планеты Криптон, который поселился на Земле. Теперь главному герою нужно найти баланс между своим прошлым и настоящим.

"Minecraft"

Премьера в Украине: 3 апреля 2025 года

Четверо неудачников через тайный портал попали в Верхний мир, где все имеет кубическую форму. Гаррет, Натали, Генри и Дон хотят вернуться домой. Однако сначала им нужно овладеть правилами существования в этом странном мире.

"Minecraft": смотрите трейлер онлайн

"Аватар 3: Огонь и пепел"

Премьера: 19 декабря 2025 года

События третьего фильма будут происходить после тех, что были во втором. Ранее режиссер Джеймс Кэмерон намекал, что Джейк и Нейтири столкнутся с народом пепла, который нуждается в насилии и власти.

"Заклятие 4: Последние обряды"

Премьера в США: 5 сентября 2025 года

Режиссером фильма стал Майкл Чавес, а главные роли сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига. Эд и Лоррейн Уоррен – исследователи паранормальных явлений. Теперь они берутся за дело, связанное с таинственными сущностями.

"Иллюзия обмана 3"

Премьера в США: 14 ноября 2025 года

Это продолжение фильма "Иллюзия обмана 2", который вышел еще в 2016 году. К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Марк Руффало, Морган Фримен и Дэйв Франко.

"Капитан Америка: Дивный новый мир"

Премьера в США: 14 февраля 2025 года

Теперь щит Капитана Америки в руках Сэма Уилсона. Он не обладает суперсилой, поэтому нужно побороться, чтобы стать достойным своего звания. Когда Капитан Америка встречается с новым президентом США Таддеусом Россом, то сталкивается с неприятным сюрпризом. Каждый день напряжение увеличивается, мир оказывается на грани хаоса. И чтобы уберечь его от этого, Уилсон должен распутать клубок теневых заговоров.

"Капитан Америка: Дивный новый мир": смотрите трейлер онлайн

"Майкл"

Премьера в США: 18 апреля 2025 года

Будущая биографическая драма покажет историю жизни и карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона. Режиссером фильма стал Антуан Фукуа, а сценарий к нему написал Джон Логан.

"F1"

Премьера в США: 27 июня 2025 года

По сюжету, пилот Формулы-1 Сонни Хейс попал в страшную аварию, поэтому был вынужден покинуть автогонки. Владелец команды просит, чтобы он ушел на пенсию и стал наставником для Джошуа Пирса.

"F1": смотрите трейлер онлайн

"Миссия невыполнима: Финальная расплата"

Премьера: 23 мая 2025 года

Это восьмая часть франшизы "Миссия невыполнима", а главные роли исполнят Том Круз и Ребекка Фергюсон. Режиссером и сценаристом ленты стал Кристофер Маккуорри.

"Миссия невыполнима: Финальная расплата": смотрите трейлер онлайн

Уже с нетерпением ждем, когда сможем посмотреть новые фильмы. Премьеры 2025 года кажутся довольно интересными.