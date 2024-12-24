Среди самых ожидаемых кинопремьер: "Супермен", "Аватар 3", "Капитан Америка: Дивный новый мир" и "F1". Премьеры еще каких фильмов запланированы на 2025 год, узнавайте в материале 24 Канала.
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"Супермен"
- Премьера в США: 11 июля 2025 года
В фильме рассказывается о Кларке Джозефе Кенте. Он – беженец с планеты Криптон, который поселился на Земле. Теперь главному герою нужно найти баланс между своим прошлым и настоящим.
"Minecraft"
- Премьера в Украине: 3 апреля 2025 года
Четверо неудачников через тайный портал попали в Верхний мир, где все имеет кубическую форму. Гаррет, Натали, Генри и Дон хотят вернуться домой. Однако сначала им нужно овладеть правилами существования в этом странном мире.
"Minecraft": смотрите трейлер онлайн
"Аватар 3: Огонь и пепел"
- Премьера: 19 декабря 2025 года
События третьего фильма будут происходить после тех, что были во втором. Ранее режиссер Джеймс Кэмерон намекал, что Джейк и Нейтири столкнутся с народом пепла, который нуждается в насилии и власти.
"Заклятие 4: Последние обряды"
- Премьера в США: 5 сентября 2025 года
Режиссером фильма стал Майкл Чавес, а главные роли сыграли Патрик Уилсон и Вера Фармига. Эд и Лоррейн Уоррен – исследователи паранормальных явлений. Теперь они берутся за дело, связанное с таинственными сущностями.
"Иллюзия обмана 3"
- Премьера в США: 14 ноября 2025 года
Это продолжение фильма "Иллюзия обмана 2", который вышел еще в 2016 году. К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Марк Руффало, Морган Фримен и Дэйв Франко.
"Капитан Америка: Дивный новый мир"
- Премьера в США: 14 февраля 2025 года
Теперь щит Капитана Америки в руках Сэма Уилсона. Он не обладает суперсилой, поэтому нужно побороться, чтобы стать достойным своего звания. Когда Капитан Америка встречается с новым президентом США Таддеусом Россом, то сталкивается с неприятным сюрпризом. Каждый день напряжение увеличивается, мир оказывается на грани хаоса. И чтобы уберечь его от этого, Уилсон должен распутать клубок теневых заговоров.
"Капитан Америка: Дивный новый мир": смотрите трейлер онлайн
"Майкл"
- Премьера в США: 18 апреля 2025 года
Будущая биографическая драма покажет историю жизни и карьеры короля поп-музыки Майкла Джексона. Режиссером фильма стал Антуан Фукуа, а сценарий к нему написал Джон Логан.
"F1"
- Премьера в США: 27 июня 2025 года
По сюжету, пилот Формулы-1 Сонни Хейс попал в страшную аварию, поэтому был вынужден покинуть автогонки. Владелец команды просит, чтобы он ушел на пенсию и стал наставником для Джошуа Пирса.
"F1": смотрите трейлер онлайн
"Миссия невыполнима: Финальная расплата"
- Премьера: 23 мая 2025 года
Это восьмая часть франшизы "Миссия невыполнима", а главные роли исполнят Том Круз и Ребекка Фергюсон. Режиссером и сценаристом ленты стал Кристофер Маккуорри.
"Миссия невыполнима: Финальная расплата": смотрите трейлер онлайн
Уже с нетерпением ждем, когда сможем посмотреть новые фильмы. Премьеры 2025 года кажутся довольно интересными.