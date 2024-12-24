Серед найочікуваніших кінопрем'єр: "Супермен", "Аватар 3", "Капітан Америка: Чудесний новий світ" та "F1". Прем'єри ще яких фільмів заплановані на 2025 рік, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Їх має побачити кожен: найкращі документальні українські фільми, які вийшли у 2024 році

"Супермен"

Прем'єра в США: 11 липня 2025 року

У фільмі розповідається про Кларка Джозефа Кента. Він – біженець з планети Криптон, який оселився на Землі. Тепер головному героєві потрібно знайти баланс між своїм минулим і теперішнім.

"Minecraft"

Прем'єра в Україні: 3 квітня 2025 року

Четверо невдах через таємний портал потрапили у Верхній світ, де все має кубічну форму. Гаррет, Наталі, Генрі та Дон хочуть повернутися додому. Однак спершу їм потрібно опанувати правила існування у цьому дивному світі.

"Minecraft": дивіться трейлер онлайн

"Аватар 3: Вогонь і попіл"

Прем'єра: 19 грудня 2025 року

Події третього фільму відбуватимуться після тих, що були у другому. Раніше режисер Джеймс Кемерон натякав, що Джейк і Нейтірі зіткнуться з народом попелу, який потребує насильства та влади.

"Закляття 4: Останні обряди"

Прем'єра в США: 5 вересня 2025 року

Режисером фільму став Майкл Чавес, а головні ролі зіграли Патрік Вілсон і Віра Фарміґа. Ед і Лоррейн Воррен – дослідники паранормальних явищ. Тепер вони беруться за справу, що пов'язана з таємничими сутностями.

"Ілюзія обману 3"

Прем'єра в США: 14 листопада 2025 року

Це продовження фільму "Ілюзія обману 2", який вийшов ще у 2016 році. До своїх ролей повернуться Джессі Айзенберг, Ліззі Каплан, Вуді Гаррельсон, Айла Фішер, Марк Руффало, Морган Фрімен та Дейв Франко.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ"

Прем'єра в США: 14 лютого 2025 року

Тепер щит Капітана Америки у руках Сема Вілсона. Він не володіє суперсилою, тож потрібно поборотися, аби стати гідним свого звання. Коли Капітан Америка зустрічається з новим президентом США Таддеусом Россом, то стикається з неприємним сюрпризом. Кожного дня напруга збільшується, світ опиняється на межі хаосу. І аби вберегти його від цього, Вілсон має розплутати клубок тіньових змов.

"Капітан Америка: Чудесний новий світ": дивіться трейлер онлайн

"Майкл"

Прем'єра в США: 18 квітня 2025 року

Майбутня біографічна драма покаже історію життя та кар'єри короля попмузики Майкла Джексона. Режисером фільму став Антуан Фукуа, а сценарій до нього написав Джон Логан.

"F1"

Прем'єра в США: 27 червня 2025 року

За сюжетом, пілот Формули-1 Сонні Хейс потрапив у страшну аварію, тому був змушений покинути автоперегони. Власник команди просить, аби він пішов на пенсію та став наставником для Джошуа Пірса.

"F1": дивіться трейлер онлайн

"Місія неможлива: Фінальна розплата"

Прем'єра: 23 травня 2025 року

Це восьма частина франшизи "Місія неможлива", а головні ролі виконуватимуть Том Круз і Ребекка Фергюсон. Режисером та сценаристом стрічки став Крістофер Маккворрі.

"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться трейлер онлайн

Вже з нетерпінням чекаємо, коли зможемо подивитися нові фільми. Прем'єри 2025 року здаються доволі цікавими.