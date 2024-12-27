24 Канал зібрав різдвяні епізоди "Друзів", що допоможуть поринути в атмосферу зимових свят. Від кумедних танців Росса й Моніки до того, як Чендлер робить складне рішення, щоб бути на свята вдома.

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Сезон 2, серія 9 – "Епізод з батьком Фібі"

Перша різдвяна серія розповідає про спробу Моніки та Рейчел розплатитися за комунальні послуги чайові печивом, а не готівкою. Вони влаштовують вечірку у квартирі, але не можуть вимкнути обігрівач. Тим часом Фібі вирушає на пошуки свого батька разом з Джої та Чендлером.



"Друзі" на Різдво / Кадр з серіалу

Сезон 3, серія 10 – "Епізод, в якому Рейчел звільняється"

Рейчел кидає роботу в кав'ярні, оскільки прагне кар'єри у сфері моди. Фібі з сумом дізнається про те, що некрасиві різдвяні ялинки знищують, а Росс випадково ламає ногу дівчинці-скауту та тепер змушений продавати за неї печиво.

Сезон 4, серія 10 – "Епізод з дівчиною з Погебсі"

Росс розривається між двома жінками, а Джої намагається допомогти Моніці завоювати повагу серед її персоналу на новій роботі. Фібі намагається написати ідеальну різдвяну пісню для своїх друзів, однак є невелика проблема з римою.

Різдвяна пісня Фібі: дивіться відео онлайн

Сезон 5, епізод 10 – "Епізод з сестричкою Дені"

Фібі вирішує збирати кошти для нужденних. Друзі сваряться між собою, а Моніка та Чендлер надалі приховують її стосунки. Тим часом Рейчел зустрічається з Дені, але її лякають його відносини з сестрою.

Сезон 6, епізод 10 – "Епізод з халтуркою"

Росс та Моніка запалюють сцену на новорічному шоу Діка Кларка, а Джої хоче отримати поцілунок від Джанін опівночі. Фібі, Чендлер та Рейчел поспіхом шукають різдвяні подарунки Моніки.

Танець Росса та Моніки: дивіться відео онлайн

Сезон 7, епізод 10 – "Епізод з Різдвяним Броненосцем"

Росс одягається в костюм броненосця, щоб розповісти синові Бену про Хануку. Чендлеру вдається більше здивувати хлопчика, вдягнувшись Санта-Клаусом. Фібі тим часом намагається вигнати Рейчел з квартири Джої.



"Друзі" на Різдво / Кадр з серіалу

Сезон 8, епізод 11 – "Епізод з серйозним кроком для Росса"

Росс та його дівчина Мона вирішують разом розіслати різдвяні листівки. Чендлер проводить час зі своїм босом.

Сезон 9, епізод 10 - "Епізод з Різдвом у Талсі"

Чендлер вирішує звільнитися з роботи після того, як його намагається звабити колега. Він повертається додому на свята, втішивши Моніку та друзів.